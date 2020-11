Met Trump als stoker dondert de CNN-trein voortreffelijk voort met verslavende televisie

“Het is vier uur ’s ochtends man, ik doe echt m’n best om nog iets coherents te zeggen!” Het gaat er vrijwel de hele tijd bloedserieus aan toe in de CNN-studio tijdens de verslaglegging van de Amerikaanse verkiezingsuitslag. Uur na uur na uur, zonder stops. Maar zo nu en dan laat een medewerker blijken hoe zwaar het is om die informatietrein maar door te laten denderen.

Shockingly disappointing

Het lukt ze evenwel voortreffelijk: de CNN’ers maken verslavende televisie en niet in de laatste plaats dankzij de hulp van president Trump als stoker. Met als bitter hoogtepunt die voortijdige overwinningsspeech van Trump in de eerste nacht, waarin de leider van een van de grootste democratieën ter wereld het onvoorstelbare opperde: dat het tellen van de stemmen moest stoppen. De CNN-presentator van dienst – Jake Tapper – dacht geen seconde na over zijn onmiddellijke reactie: “Wat de president net zei was ondemocratisch, onwaar en prematuur. En al ben ik niet verrast, het is shockingly disappointing.”

Jake Tapper.

Je voelt hoe de woorden – en ook de acties – van de gefrustreerde president de CNN-journalisten motiveren steeds dat ene belangrijke reisdoel in het vizier te houden: het waken over het Amerikaanse democratische verkiezingsproces. “We gaan gewoon door, zolang we zo nu en dan onze neus kunnen poederen”, aldus Chris Cuomo, een van de boegbeelden van de zender.

Het tempo in de berichtgeving blijft ononderbroken hoog, passend bij een zender met de bijnaam ‘the emergency room’. Het goede is dat de marathonuitzending draait om cijfers, cijfers en nog eens cijfers. En niet om – bijvoorbeeld – de gevoelens in het land. Al zal CNN veel kijkers geruststellen door steeds weer uitleg te geven over de langdurige procedures: het tellen gaat zoals het gaat, iedere staat heeft zijn eigen regels, overal kijken camera’s mee, er zijn veel meer stemmen per post uitgebracht dan normaal vanwege Covid-19, het is heel normaal dat een uitslag dagen op zich laat wachten, etcetera. Alle geruststellende informatie die een zittende president ook aan zijn burgers zou moeten geven, wordt nu in ieder geval door de journalisten gebracht.

Amerikaanse Schermman

Al met al is het moeilijk weglopen van het CNN-scherm, ook als uren voorbijgaan zonder verse uitslagen. Als ik dit schrijf, zit er al eeuwen geen enkele beweging in de tussenstand van Nevada: 588.252 stemmen voor Biden, 580.605 voor Trump. Ik kan de getallen wel dromen.

Maar het lukt met name analist John King – de Amerikaanse evenknie van onze Herman-de-Schermman, maar dan op dubbele snelheid – om de kaart van de Verenigde Staten tot leven te brengen. Urenlang en met grote kennis van zaken kan King vertellen hoe in alle hoeken van het land werd en wordt gestemd. Hij lijkt alle county’s persoonlijk bezocht te hebben. Opvallend: terwijl CNN altijd veel Bidenvriendelijker is dan Fox News, heeft Fox nu minder moeite vooruit te lopen op het het mogelijke succes van de democraat. Fox zette al snel 264 kiesmannen bij Bidens naam, CNN hield het heel lang voorzichtig op 253. Niet zomaar vertrouwend op diens succes in Arizona.

“We’re making history here en dat maakt ons werk zo fantastisch”, jubelde Cuoco vanochtend, heel vroeg maar toch fris. Ik lift met plezier mee op zijn adrenaline.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.