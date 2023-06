Met Tove Lo en Robbie Williams is de pop terug op Pinkpop

Daar staat-ie, vlak achter de ingang, zijn bezoekers verwelkomend: Jan Smeets, de vaderlijke festivalbaas die Pinkpop in 1970 oprichtte. Niet langer in levende lijve, maar als standbeeld. Smeets nam vorig jaar emotioneel afscheid van het festival en gaf het stokje door aan een team van drie opvolgers. Hun hand is subtiel zichtbaar op deze 52ste editie van het driedaagse festival in Landgraaf. De Kalm Aan Laan is verplaatst, het terrein is vergroot en: de pop is terug.

What’s in a name? Alleen al qua naam is er geen betere headliner dan Pink. De Amerikaanse zangeres, de eerste vrouwelijke solo-headliner in de 52-jarige historie van het festival, haalde op vrijdag haar acrobatische circusacts van stal voor een spectaculaire show. Eerder op de dag waren daar andere popliedjes van onder anderen de Engelse zangeressen Maisie Peters en Ellie Goulding, Niall Horan (ex-One Direction) en TikTok-ster Sera.

Het is niet voor het eerst dat het festival, dat jarenlang de nadruk legde op gitaarrock, de focus verlegt naar pop. Op eerdere edities traden bijvoorbeeld Sugababes, Black Eyed Peas en Justin Bieber op, om in de jaren daarna weer terug te keren bij rock. Al blijft de gemiddelde leeftijd op Pinkpop hoger dan op veel soortgelijke popfestivals, het aantal kinderen en jongeren is dit jaar opmerkelijk.

‘Ik voel mij net jullie moeder’

Niet te missen is de zon. Er wordt veel gelegen in het gras, elke plek met schaduw is bezet en hoofddeksels zijn het populairste kledingaccessoire. De boodschap ‘goed insmeren’, een gevleugelde uitspraak van Smeets, komt nu van de lcd-schermen naast de podia. En anders zijn er wel de over het terrein zwervende mobiele insmeerteams.

Of Rikki Borgelt, zangeres van Rondé, die vanaf het hoofdpodium het volle veld voor haar neus aanmoedigt zich in te smeren en genoeg water te drinken. “Ik voel me net jullie moeder” zegt ze, om vervolgens nog maar een van de vele hitjes in te zetten die de Utrechtse band sinds de doorbraak in 2015 heeft gescoord. Het is dat ze zelf schrikken van de hoeveelheid confetti die op ze neerdaalt, anders zouden we noteren: geroutineerd gespeeld.

Zanger Josh Homme zanger van Queen of the Stone Age. Beeld Maarten Hartman

Daar is bij Dadi Freyr geen sprake van. De IJslandse zanger werd bekend als kanshebber voor het Songfestival. Het liedjesfestijn ging niet door wegens corona, maar een doorbraak kwam er toch en brengt hem naar Pinkpop. Het schoolbandgevoel dat hij met zijn band uitstraalt is sympathiek, de praatjes tussendoor ongemakkelijk en de lichtvoetige liedjes, op eighties synthpop gebaseerd, zijn passend bij het moment van de dag. Het publiek hoort het optreden met een glimlach aan; voor al te veel participatie is het simpelweg te heet.

De gierende gitaren zijn er natuurlijk ook

Een stuk rustiger is het bij Zwangere Guy. Althans, qua publiek. Een paar kilometer verderop is de Brusselse rapper een held, in Nederland zijn er nog zieltjes te winnen. Op de momenten dat zijn stem boven de loeizware bassen uit te horen is, doet hij dat ook. Zijn emotioneel geladen, beschouwende teksten over de misstanden die hij om zich heen ziet, zijn absoluut de moeite waard. Daarbij heeft hij humor: wanneer hij naar het publiek aan zijn rechterkant wijst, zegt hij: “Voor mij zijn jullie links 1, want aan rechtse mensen heb ik een hekel.”

Natuurlijk zijn ze er ook dit jaar: de gierende gitaren, de snel knikkende hoofden, de pogoënde mannen voor het podium. Op de klanken van Sons, Ramkot, The Black Keys en Hollywood Vampires wordt de luchtgitaar ouderwets van stal gehaald. Onder aanmoediging van iemand met een Belgische vlag worden snelheidsrecords gebroken door het Vlaamse viertal Sons. Met felle speedrockliedjes weet het zelfs een bescheiden moshpit te creëren van hevig zwetende, springende mensen.

Op hetzelfde podium stonden vorig jaar hun stijl- en landgenoten Ramkot. Door het plotselinge afzeggen van de Amerikaanse rockband Disturbed vliegt de band nu in voor een show op het grote Noordpodium. Invallen doen ze prima, maar zo opwindend als vorig jaar werd het optreden niet, al kreeg de band af en toe wel de vlam in de pan met lompe rock waarin af en toe een bocht, tussenstop of vertraging wordt ingelast.

Het publiek juicht vooral voor Johnny Depp

Ook vol op de gitaar: Hollywood Vampires. Een stokoude supergroep die met een handvol rockcovers en enkele matige eigen liedjes het hoofdpodium mag betreden voor een retroset. Het is bijna alsof Alice Cooper (75), Joe Perry (gitarist Aerosmith, 73) en de andere bandleden het erom doen: ze lijken zo uit Pirates of the Caribbean weggelopen. Behalve die gitarist met dat rastamutsje, de enige échte piraat in het gezelschap: acteur Johnny Depp. Pinkpop juicht vooral voor hem, zelfs wanneer Alice Cooper zijn klassieker School’s Out inzet.

Een stuk relevanter anno 2023 is Tove Lo. Met haar liedjes vol female empowerment en zelfbeschikking is de Zweedse popzangeres een grote inspiratiebron voor jonge vrouwen. Ze staan er, de tienermeisjes, veelal tiptop gekleed en uitbundig meezingend met Talking Body, waarbij de sensueel dansende zangeres even haar topje optilt en het publiek haar borsten toont. Zo’n feministisch statement heeft ze niet eens nodig om ook een groter podium aan te kunnen; daarvoor volstaan haar uitstraling, charisma en liedjes.

Nederland, Landgraaf,17-6-2023. Foto Maarten Hartman.Pinkpop. Tove Lo, artiestennaam van Ebba Tove Elsa Nilsson, is een Zweeds singer-songwriter. Beeld Foto Maarten Hartman

Minder charisma maar meer knallers heeft The Black Keys. Het duo debuteert op Pinkpop. Live bijgestaan door een volledige band in de coulissen schudt het de ene na de andere gierende bluesrockriff uit de mouwen, het resultaat van een carrière van twintig jaar. Dankzij de zakkende zon en dalende temperatuur komt er ook eindelijk wat beweging in het publiek, dat enthousiast meespringt op Gold On The Ceiling en Lonely Boy.

Op het hoofdpodium aan de overkant krijgt de Ierse band The Script de handen massaal op elkaar met een gelikte show. Het glazuur op de tanden heeft het zwaar te verduren bij de zoete stadionpop vol grote gebaren. Desondanks gaat Pinkpop voor de bijl. Het is een optreden met een zwarte rand: afgelopen april stierf gitarist en medeoprichter Mark Sheehan. De band staat daar uitgebreid bij stil. Ook bijzonder: voor ze Nothing inzetten, over de gevolgen van een break-up, facetimen ze de ex-vriendin van een fan uit het publiek.

Aan zulke trucs doet Queens Of The Stone Age niet. Een dag na de release van een nieuw album zet de woestijnrockband een loeistrak optreden neer, waarin juist dat nieuwe album weinig ruimte krijgt. Goedgeluimd trapt Josh Homme, het creatieve brein van de band, direct af met het populairste liedje No One Knows. Weinig verrassingen in de setlist dus, maar wel een overtuigend optreden, waarbij zelfs weer eens ouderwets gecrowdsurft wordt.

De charme van B-keus Robbie Williams

En dan Robbie Williams. Een B-keus als headliner, nadat lang geprobeerd werd Foo Fighters te strikken. Die rockband heeft net een nieuw album uit en hoeft niet te teren op oude successen om relevant te zijn. De voormalige boybandzanger bracht zijn laatste reguliere album uit in 2016 en zijn laatste hit Candy dateert uit 2012. Zijn charmes en humor zijn echter tijdloos.

Ook het handvol evergreens (Angels, Feel, Rock DJ, Let Me Entertain You, She’s The One, liedjes van meer dan twintig jaar oud) en een flinke dosis publieksparticipatie helpen hem en zijn uitgebreide band met blazers, danseressen en achtergrondvocalisten het publiek binnen no-time voor zich te winnen.

Als kapstok gebruikt hij zijn carrière en levensloop, waarbij hij veelvuldig het gesprek aan gaat met de mensen op de eerste rij. Het haalt flink de vaart uit de vakkundig gespeelde show, die muzikaal weinig interessants biedt, maar het publiek wel met een grote glimlach naar zijn tent stuurt.

