Met technisch volleerde Mäkelä kiest het Concertgebouworkest voor durf. ‘Uitstekende keuze’

Mäkelä is de achtste chef in de 134-jarige geschiedenis van het orkest. Zijn naam weerklinkt al een tijd in de wereld van de klassieke muziek en ook het Concertgebouworkest heeft al kennisgemaakt met Mäkelä. Twee jaar geleden maakte hij zijn overrompelende debuut bij het orkest en sindsdien viel hij in Amsterdam vaak succesvol in. Pas in augustus is hij daar weer te zien en te horen als dirigent.

Wat is er met Mäkelä afgesproken?

Peter van der Lint: “Het Concertgebouworkest heeft hem voor minstens tien jaar vastgelegd. Mäkelä begint als artistiek partner, eigenlijk een nieuwe functie, omdat hij in Oslo en Parijs nog chef-dirigentschappen heeft. Komend seizoen is hij hier vijf weken en de komende jaren loopt dat op. Pas in 2027 wordt hij echt chef-dirigent. Dan is het de bedoeling dat hij twaalf weken per seizoen in Amsterdam is – en waarschijnlijk meer. Je kunt geen chef-dirigent zijn van drie orkesten tegelijk, vandaar de lange aanloop.”

Wat voor dirigent is hij?

“Mäkelä is ontzettend communicatief, met zijn handen, zijn gezicht, zijn hele mimiek. Technisch is hij een volleerd dirigent en dat is op die leeftijd heel bijzonder. Zijn slag is precies en duidelijk. Er komt enthousiasme uit die man en dat slaat aan bij de musici. Zij hebben een belangrijke stem in de benoeming, de beslissing was unaniem.”

Wat zegt deze benoeming over de koers van het orkest?

“Ze kiezen voor de lange termijn en ze kiezen voor durf. Mogelijk hoopt het orkest met deze jonge dirigent ook op een jong publiek. Mäkelä zei zojuist bij de persconferentie dat hij al veel hedendaagse muziek heeft gedaan, dat kan een speerpunt worden. Nu op naar Mahler en Bruckner, voegde hij daaraan toe. Opera heeft hij nog niet gedaan, maar daar ziet hij wel naar uit.”

Zijn voorganger, de Italiaan Daniele Gatti, moest vertrekken wegens beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

“Gatti dirigeert weer op prestigieuze plaatsen, alsof er niets is gebeurd. Hij was een autoritaire dirigent. Mäkelä is heel anders, hij hecht meer aan overleg. Dat geldt in Amsterdam ook voor de musici, wat voor veel chef-dirigenten een reden is om niet te komen. Mäkelä past hier dus goed.”

Waarom heeft de zoektocht vijf jaar geduurd?

“Het orkest zegt daarover dat het liever de juiste dan een snelle keuze maakt.”

