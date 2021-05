Met Rupsje Nooitgenoeg wilde Eric Carle (1929-2021) kinderen geruststellen

De naam Eric Carle zal lang niet iedereen bekend voorkomen, maar overal ter wereld groeien kinderen nog altijd op met zijn werk. De schrijver en auteur van het beroemde kinderboek Rupsje Nooitgenoeg overleed afgelopen zondag, op 91-jarige leeftijd, in Massachusetts in de Verenigde Staten. Donderdag werd zijn overlijden bekendgemaakt.

Als illustrator en later ook als schrijver werkte Carle in zijn leven mee aan ruim zeventig kinderboeken. Zoals De spin die het te druk had en Wil je mijn vriendje zijn?. Zijn illustraties waren altijd kleurrijk, en kenmerkend vanwege de collagetechnieken die hij gebruikte.

Toch zal Carle boven alles herinnerd worden om The Very Hungry Caterpillar, zoals Rupsje Nooitgenoeg in de originele taal heet. Het boek verscheen in 1969 en werd in 65 talen vertaald. Wereldwijd zijn er naar schatting zeker 50 miljoen exemplaren van verkocht.

Met het boek wilde Carle kinderen hoop geven voor de toekomst, zei hij vaak in interviews. “Toen ik klein was, en ik denk dat dit geldt voor veel kinderen, dacht ik: ik ga het nooit redden in het volwassen leven. Kleine dingen als je huur betalen, een familie onderhouden, autorijden, hoe ga ik dat allemaal kunnen?”, vertelt hij in een filmpje van uitgeverij Puffin Books, uit 2014, ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van Rupsje Nooitgenoeg. “De boodschap van het verhaal over de kleine, onbelangrijke, lelijke rups die uitgroeit in een mooie, grote vlinder is: ook jij zal mooi zijn, en ook jij zal de wereld in vliegen.”

Beeld REUTERS

Carle werd geboren in de Verenigde Staten, maar op zijn zesde verhuisde hij met zijn Duitse ouders naar Duitsland, waar hij opgroeide ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. In 1952, toen hij 23 was, keerde hij terug naar zijn geboorteland, waar hij grafisch ontwerper werd. Het eerste kinderboek dat hij illustreerde was Beertje Bruin, wat zie je daar?, dat uitkwam in 1967. Carle schreef en illustreerde meer dan 75 boeken, soms met co-auteurs, maar veelal alleen.

Lees ook:

Rupsje Nooitgenoeg wordt vijftig en is nog steeds immens populair. Waar zit ‘m het succes in?

Vijftig jaar na publicatie is Rupsje Nooitgenoeg nog altijd razend populair. En dat terwijl Carle destijds grote moeite had een uitgever te vinden voor het kinderboek.