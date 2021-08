Met Royce de Vries aan tafel lijkt ‘Khalid & Sophie’ oude wijn in nieuwe zakken

Ja, daar was het maandag, het ‘vernieuwende format’ op het tijdslot van De Vooravond. Een druk, rood decor bij het nieuwe Khalid & Sophie (BNNVara), een verwarrende aftrap met een mannenstem die in turbo-tempo onderwerpen aankondigde à la Matthijs van Nieuwkerk. Zou dan toch Khalid Kasem openen, of de ervaren Sophie Hilbrand? De titel doet anders vermoeden, maar ze presenteren de talkshow om en om.

Het bleek het debuut van Sophie, die al op scherp staat van Op1 en die inderdaad tempo en pit bracht tussen de vele live muziekfragmentjes en historische rubriekjes. Maar urgentie, wat De Vooravond miste en waarover Renze Klamer en Fidan Ekiz op lullige manier ontslagen waren – mwah. Na een filmpje over de wolf op de Veluwe en een gesprek met een advocaat en politicoloog (twee jonge vrouwen) over de evacuaties uit Afghanistan kwam een item over brede mannen die anabolen nemen, en een tafelgesprek over de documentaire Summer of Soul, over het vergeten zwarte Harlem Cultural Festival in 1969. Sylvana Simons (Bij1) vertelde dat de zwarte geschiedenis vaker wordt gewist, Giovanca Ostiana hield een gloedvol betoog over de kracht van de muziek.

Losgezongen van de dag

Belangrijke film en onderwerp, maar de mix van onderwerpen leek wat losgezongen van het gesprek van de dag. Misschien dat Khalid Kasem zijn eigen palet aan onderwerpen brengt. Wel wat dubieus is, dat uitgerekend hij, advocaat in het kantoor De Vries & Kasem (al is hij niet meer online in dat team te vinden), partner Royce de Vries dinsdag aan tafel heeft om over diens vader Peter R. de Vries te praten. Ik snap dat Royce het Khalid gunt, maar beter was hij bij een ander aangeschoven. Met zulke kleine cirkeltjes lijkt dit programma eerder oude wijn in nieuwe zakken. Maar goed, we geven het een aanloopje, het programma doet fris aan en lijkt me aangenaam toeven.

Echt nieuw was een heel ander programma van een vrouwelijke presentator: Anna Grimbrère met Anna’s brains (VPRO). Wetenschap bedrijven in een knutselloods op het Amsterdamse NDSM-terrein, dat is aanstekelijk. Deze eerste keer mocht komiek Tex de Wit (Zondag met Lubach; Makkelijk Scoren; ook VPRO trouwens, over kleine cirkeltjes gesproken) een vraag bedenken. Het water stijgt, het aantal mensen stijgt, hoe kunnen we voor de woningnood de ruimte onder water gebruiken?, vroeg hij zich af.

Grimbrère ging daarop met wetenschappers Jorn Witteveen en Mimi den Uijl, en knutselexpert Thierry van Raaij onderzoeken hoe mensen onder water kunnen leven.

Duikklok

Ze kwamen op het eeuwenoude concept van de duikklok, een belvorm die bovenin lucht vasthoudt wanneer je hem onder water duwt, en ze vervolmaakten dat idee tot een cabine waarin Tex en Anna samen konden zitten. Van proefjes met een omgekeerd plastic bakje tot een emmer om Jorns hoofd tot een opslagtank die in het water getakeld wordt, onderzoeken ze stap voor stap wat er nodig is voor een verblijf in een luchtbel onder water. Spannend!

Het programma zit vol geintjes die de lol van wetenschap en techniek onderstrepen. Van het onderste deel van de opslagtank maakt Thierry een ‘hot tub’ met een brandend vuurtje eronder. Maak gewoon wat, doe gewoon wat, is de boodschap. En omdat Tex een futuristische vraag stelde, haalt Anna hem op met een retro-futuristische bolide: een DeLorean, tijdmachine in de film Back to the Future en alleen in 1981-1982 gemaakt. “Tex….. stap in”, zegt ze verleidelijk. Dat is weer een knipoog naar al die films waarin de stoere vent tegen een chick op straat knikt: ‘Get in the car’. En zo doet deze natuurkundige wel vaker omgekeerd stereotiepe uitspraken. Het zindert er van de mogelijkheden in plaats van beperkingen, en dat lijkt me precies de bedoeling.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.