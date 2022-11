Met Musk aan het roer stappen twitteraars over op alternatieve platforms als Mastodon

Als kersverse baas van Twitter heeft Elon Musk zijn zinnen gezet op het opheffen van wat hij ziet als onterechte censuur op het platform. Dat oud-president Donald Trump zijn geschorste Twitteraccount terug zou kunnen krijgen, is slechts een van de zorgen van een groep Twittergebruikers die om zich heen kijkt naar alternatieven voor het platform.

Mastodon is het meest besproken alternatief. Tienduizenden Twittergebruikers hebben hun account ingeruild voor een account op Mastodon, of gebruiken nu beide netwerken.

Wat is Mastodon precies?

Mastodon is in vele opzichten vergelijkbaar met Twitter. Op het microblogplatform kunnen gebruikers ook kleine stukjes tekst delen (‘tooten’) en berichten van anderen ‘retweeten’ (‘boosten’). Op Mastodon kan een gebruiker wel meer woorden kwijt. Een bericht mag 500 tekens bevatten, op Twitter slechts 280.

En er zijn meer verschillen. Twitter bestaat uit één website voor alle data van gebruikers. Bij Mastodon is dat anders. Om een account te maken moet je kiezen voor een server, zoals dat ook werkt bij e-mail. Het maakt niet uit waar je een e-mailaccount aanmaakt, je kan altijd mailen naar iemand op een andere server. Zo is het in dit geval ook: elke Mastodon-server staat in verbinding met het sociale netwerk. Zo’n web van losse servers is de reden dat Mastodon een decentraal sociaal netwerk wordt genoemd.

Wie bezit Mastodon?

De filosofie van Mastodonoprichter Eugen Rochko is dat een sociaal platform beter werkt als kleinere gemeenschappen zelf regels opstellen over wat ongewenst online gedrag precies inhoudt. Toen hij in 2016 op 24-jarige leeftijd het platform ontwikkelde, dacht Rochko dat een gedecentraliseerd platform, waar niet één baas boven hangt, het beste zou zijn.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Je meldt je aan bij een server, waarna je los kan op heel Mastodon. Wel heeft elke server eigen regels over haatzaaien en het delen van bepaalde foto’s of taalgebruik. Dat is weer te vergelijken met Facebookgroepen, waar soms ook expliciete omgangsregels worden aangegeven en iemand die zich niet aan de regels houdt uit de groep kan worden gezet. Daarnaast kan een beheerder of moderator een account bevriezen, waardoor iemand niet meer kan ‘tooten’, of kunnen alle berichten van een gebruiker de stempel ‘sensitive’ krijgen als iemand in overtreding is van de regels.

Iedereen kan zelf een server opzetten en omgangsregels opzetten. Als de omgangsregels van een server je niet bevallen, staat het je vrij om je account te verplaatsen naar een andere server, waar weer andere regels gelden. Sommige servers hebben inmiddels wachtlijsten.

Hoe verdient Mastodon geld?

Mastodon is een non-profit platform. In tegenstelling tot Twitter, dat geld verdient door data van gebruikers te verzamelen en verkopen aan adverteerders, zegt Mastodon geen commerciële doeleinden te hebben.

