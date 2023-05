Met Libris Literatuurprijs voltooit Anjet Daanje unieke dubbelslag

Anjet Daanje (58) houdt niet van reizen en ook niet zo van feestjes, maar ze zou er bij de prijsuitreiking ontspannen bij zitten, zo zei ze in een recent interview over haar nominatie voor de Libris Literatuurprijs. Haar roman Het lied van ooievaar en dromedaris werd vorig jaar november al bekroond met de Boekenbon Literatuurprijs. Voor hetzelfde boek ook nog de Libris Literatuurprijs winnen zou een unicum zijn.

En toch is dat gebeurd. In Felix Meritis in Amsterdam ontving de Groningse schrijver de bronzen legpenning uit handen van staatssecretaris voor cultuur en media Gunay Uslu, de prijs (50.000 euro) kreeg ze van bestuursvoorzitter Alexander Rinnooy Kan. Haar roman Het lied van ooievaar en dromedaris is volgens de jury, voorgezeten door Beatrice de Graaf, ‘een caleidoscopische roman van grote klasse’.

Succesverhaal

Daanjes opzienbarende succesverhaal is het afgelopen jaar al vaker gememoreerd. De Groningse wiskundige publiceerde een leven lang onopgemerkt boeken, kwam aan de kost als scenarioschrijver, maar werd als romanschrijver pas enkele jaren terug ontdekt bij haar achtste roman (De herinnerde soldaat), die uitgroeide tot een bestseller.

Het succes van dat boek wordt nu overtroffen door Het lied van ooievaar en dromedaris, waar al bijna 40.000 exemplaren van zijn verkocht. Daanje liet zich voor dit boek inspireren door de mythe rond de Britse schrijver Emily Brontë. In elf novellen die samen meer dan twee eeuwen bestrijken wordt het spoor gevolgd van Eliza May Drayden, een mysterieuze negentiende-eeuwse auteur wier roem na haar dood groeit. ‘Een roman van de buitencategorie die hart en hoofd beroert’, aldus de jury over Het lied van ooievaar en dromedaris.

Met de bekroning van deze in de Britse literatuur gewortelde geschiedenis treedt Daanje in de voetsporen van een eerdere winnaar, Connie Palmen. Zij won in 2016 de Libris Literatuurprijs voor Jij zegt het, een roman over de Britse dichter Ted Hughes en zijn huwelijk met Sylvia Plath. Die roman werd in het Engels vertaald en belandde in 2022 op de longlist van de Dublin Literary Award. Eens kijken of Anjet Daanje voor haar succesroman nu ook het Kanaal over zal moeten steken.

