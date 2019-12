Met John Legend komen we politiek-correct de kerstdagen door

Zanger John Legend neemt een vrouw-onvriendelijke kerstklassieker onder handen. ‘Baby It's Cold Outside’ kreeg een nieuwe tekst. En daar zijn mensen natuurlijk woedend over. Is niets meer heilig?

De boom versierd, amandelkransjes binnen handbereik en een nostalgische kerstplaat op de vintage draaitafel. Zo zorgeloos kan het leven soms nog zijn. Of toch niet? Hoort u toevallig de decemberklassieker ‘Baby It’s Cold Outside’? Dan luistert u naar een nummer over seksueel misbruik tijdens een avondje stappen – date rape in goed Nederlands.

Het liedje dat in het koude-oorlogsjaar 1944 werd gecomponeerd door Frank Loesser is een duet tussen een man en een vrouw. Ze zijn tijdens een afspraakje verzeild geraakt in zijn appartement. Zij zingt steeds dat ze eigenlijk naar huis zou moeten gaan, maar blijft intussen gewoon zitten. Hij verzint allerlei redenen waarom ze moet blijven – de belangrijkste dat het buiten koud is.

Ergens in die eindeloze gezongen dialoog vraagt zij zich af wat er eigenlijk in haar drankje zit. Dat is inderdaad wat dubieus. Iets in een drankje gooien, in de hoop dat iemand je huis niet meer zal verlaten, is niet in de haak. Dat was het in 1944 vast ook niet, maar je mocht er toen nog wel een fout grapje over maken. Nu kan dat echt niet meer, besloot een Canadees radiostation en schrapte de plaat uit het vaste kerstrepertoire. En sowieso, meenden andere critici, als een vrouw zegt dat ze eigenlijk naar huis wil, blijf je als moderne man niet zeuren dat ze moet blijven. Dan bestel je onmiddellijk een Uber en werkt haar vlotjes de deur uit.

Toch jammer van dat sfeervolle nummer, dacht zanger John Legend, die op zoek was naar repertoire om zijn kerstalbum van vorig jaar – ‘A Legendary Christmas’ – aan te vullen zodat hij de plaat als Deluxe editie nog een keer in roulatie kan brengen. Met een tekstschrijfster sleutelde hij aan de gewraakte passages. Hij nam het gemoderniseerde duet op met zangeres Kelly Clarkson, die nu onbezorgd nog een drankje vraagt terwijl John respectvol kweelt: ‘Het is jouw lichaam, jouw keuze’. En hij leent haar een jas, zodat ze naar huis kan zonder kou te vatten.

Belachelijk, vindt Deana Martin, de dochter van zanger-acteur Dean Martin die de beroemdste opname van het liedje inzong, in 1959. “Als de tekst van dit nummer je niet bevalt, schrijf dan gewoon een ander nummer”, foeterde ze. En zij was niet de enige.

John (onlangs door het magazine People uitgeroepen tot Sexiest Man Alive, maar dit terzijde) zei dat het allemaal niet zo prekerig bedoeld was. Om er vervolgens, vrij belerend, aan toe te voegen: “Toch is het best gek dat mensen vinden dat je te ver gaat als je opkomt voor het recht van een vrouw om niet lastiggevallen of verkracht te worden. En dat in een land waar een man die openlijk vrouwen lastigvalt president is.” Hij kan er eigenlijk best pissig om worden als mensen hem politiek-correct noemen. “Wat is er verkeerd aan om op te komen voor mensen die in de verdrukking komen?”

Maar verder is hij een hartstikke relaxte kerel. En om dat te laten zien, zong hij in de tv-show van Jimmy Fallon, schaars gekleed als sexy hulpje van de Kerstman, een paar nummers waarvan hij de tekst ook redigeerde, maar nu de andere kant op: ‘All I Want for Christmas is … mijn eerste trio’. Een foute grap moet kunnen, toch?

