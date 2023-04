Met haar ‘stem vol vuur’ wordt Babs Gons de nieuwe Dichter des Vaderlands

Babs Gons wordt de nieuwe Dichter des Vaderlands. Ze begint in september en zal de functie twee jaar lang vervullen. Haar voorganger Lieke Marsman stopte in januari, toen haar termijn afliep.

De Dichter des Vaderlands treedt op als ambassadeur voor de poëzie, onder meer door gedichten te schrijven bij landelijke gebeurtenissen. De titel werd voor het eerst toegekend in 2000, destijds aan Gerrit Komrij. Illustere opvolgers waren onder anderen Simon Vinkenoog, Ramsey Nasr en Anne Vegter.

‘Babs Gons is een van de meest aansprekende dichters die Nederland nu heeft, met een stem vol vuur, brandend en warm, zowel op het podium als op papier’, aldus het selectiecomité. ‘Ze is een dichter die bevlogen en betrokken woorden weet te geven aan wat er leeft in deze tijd, in een samenleving die zij vol overtuiging bij de poëzie betrekt.’

Veelgevraagd podiumdichter

Gons (1971) ontwikkelde zich aanvankelijk vooral als performer van spoken word. Ze keek de kunst af in New York en werd een veelgevraagde podiumdichter. De laatste jaren brengt ze haar werk ook op papier uit. Ze debuteerde in mei 2021 met de dichtbundel Doe het toch maar. Ook schreef ze jarenlang columns voor Het Parool, gebundeld onder de titel Alles wat je liefhebt wordt mooi (2022).

In 2021 schreef ze het Boekenweekgedicht Polyglot. Vooraf legde ze in Trouw uit wat haar drijft. “Ik schrijf vaak vanuit verontwaardiging. Waarom gebeuren dingen zoals ze gebeuren? Ik bevraag, constateer, wil blootleggen. Dat kan gaan over hoe mensen behandeld, weggezet en geframed worden, hoe ze moeten dealen met vooroordelen en stereotypen.”

Inclusiviteit staat bij haar hoog in het vaandel. Ze schrijft bijvoorbeeld over opgroeien zonder vader, wat in de zwarte gemeenschap veel voorkomt. En in het gedicht Zou je woensdag zwart willen zijn voor ons? uit ze haar ergernis over het feit dat ze voor talkshows vaak uitsluitend wordt gevraagd omdat de redactie meer mensen van kleur aan tafel wil zien.

Gons is niet van de harde confrontatie of van het opgeheven vingertje, zei ze in Trouw. “Ik wil nooit te expliciet zijn. Verpak je boodschap in regels zacht als ontbijtkoek en mensen beginnen te eten. Zo kan een gedicht een gespreksopening zijn.”

