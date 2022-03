Met haar breekbare nummer ‘De Diepte’ hoopt S10 de harten van Songfestivalkijkers te veroveren

Zenuwachtig was ze, en dat heeft S10 niet zo vaak. Ze liet haar trillende handen zien aan het bomvolle Tuschinski-theater, donderdag bij de presentatie van de officiële video van De Diepte, het Songfestivalliedje waarmee ze dit jaar naar Turijn afreist.

De zaal en de luisteraars van Radio 2 luisterden ademloos naar het gevoelige Nederlandstalige liedje, dat – heel slim – een refrein heeft dat iedereen kan meezingen. “Tadadadadada oeoeo ahhh hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam.” S10’s breekbare stem in combinatie met een fijne diepe bas geeft een spannend crescendo, waardoor je snel het nummer wordt ingetrokken. Dat is nodig, want een liedje van drie minuten is niet veel tijd om de harten van heel Europa mee te veroveren.

Na afloop volgde een staande ovatie. De opluchting bij de 21-jarige zangeres was zichtbaar toen S10 live op de radio een traantje moest wegpinken. “Ik kon echt niet slapen, gisteren. Ik heb hier hard voor gewerkt, ik wil dit heel graag. Door dit project ben ik mezelf als artiest ook serieuzer gaan nemen. Het is voor mij het duwtje om het écht te gaan doen. En nu ik mijn plek zo claim, was ik wel zenuwachtig.”

‘Hopen en verheugen brengt ons ver, dat zie je aan mij’

Haar liedje gaat over het verdriet en de herinneringen die je met je meedraagt. Iedereen maakt in zijn leven gebeurtenissen mee die moeilijk zijn. “We moeten blijven hopen en verheugen, dat brengt ons ver, dat zie je aan mij.”

Zangeres Stien den Hollander is zelf ook ‘van ver’ gekomen. Na jaren van psychische problemen en jeugdzorg heeft ze nu de wind mee. Over haar deelname aan het Songfestival zegt ze: “Ik doe het voor die Stien en alle andere mensen die op die plek zijn geweest. Het kan gewoon goed komen en dat raakt me.”

Deelname aan het Songfestival symboliseert voor S10 een nieuwe fase in haar leven. En daar hoort een nieuwe tattoo bij. Op haar keel, ter hoogte van haar stembanden is een ankh-teken zichtbaar, het Egyptische symbool voor het leven. “Voor mij staat het voor oneindig en liefde. Want mijn muziek blijft voorlopig.”

Bang dat ze geleefd zal worden de komende maanden is ze niet. “Het is vast heel overweldigend, maar als ik af en toe een biertje kan drinken zal het wel goed komen.” Wel moest ze een concert in een uitverkocht Paradiso uitstellen, maar dat haalt ze in met haar tour in die in juni begint. “En van Paradiso wil ik mijn allersickste show maken die ik tot nu toe heb gedaan. Ik heb daar echt heel veel zin in.”

Zingen in je moedertaal

Voor S10 was een Nederlands liedje een logische keuze: “Ik kan gewoon helemaal niet zingen in het Engels. Dat klinkt voor geen meter.” Maar het is lang geleden dat Nederland een liedje in de moedertaal naar het Songfestival stuurde. De laatste keer was in 2010 toen Sienke strandde in de halve finale met Ik ben verliefd (sha-la-li). Lang waren Nederlandstalige inzendingen niet erg succesvol; het dieptepunt was Waar is de Zon van Willeke Alberti dat in 1994 slechts vier punten wist te behalen.

Toch komt de keuze voor een Nederlandstalig nummer niet helemaal uit de lucht vallen. Net als S10 zingen en rappen steeds meer artiesten in hun eigen taal. Dat is trouwens ook terug te zien op het Songfestival waar vorig jaar vier landen die eindigden in de top-5 in hun eigen taal zongen.

Dat De Diepte in eigen land met gejuich is ontvangen wil nog niet zeggen dat het ook hoge ogen gaat gooien in Turijn. Voorlopig staat het nummer bij de bookmakers op de twintigste plaats. Bovenaan die lijst prijkt Oekraïne, dat een winkans van maar liefst 25 procent wordt toegedicht.

