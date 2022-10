Met een usb-stickje met muziek langs bij de grote platenlabels

De pont over het IJ staat stampvol met een gemêleerd gezelschap van Amsterdammers, dagjesmensen, en feestgangers. De mensen die komen voor het Amsterdam Dance Event pik je er zo tussenuit: groen haar, plateauzolen en felgekleurde broeken. Iemand met een metallic glanzende rugzak, een strak kort kapsel en een hippe zonnebril kijkt gespannen als hij met zijn OV-fiets de pont afstapt.

Een van de ADE-evenementen deze zaterdag is een demodrop op de hoofdkantoren van de muzieklabels Mixmatch en Revealed Recordings in Amsterdam Noord. Het is de kraamkamer van de Nederlandse dance-industrie; beginnende producenten kunnen er hun plaatjes laten horen aan grote labels, zoals Armada en Filth on Acid.

In totaal 24 muziekuitgevers hebben zich verschanst achter tafeltjes en in kantoortjes. De artiesten in spe wachten met klamme handjes tot ze aan beurt zijn om hun creatie te laten horen. In totaal 220 gelukkigen hebben voor 5 euro een kaartje gekocht voor een tijdslot van twee uur, inclusief koffie, iets te eten een goodiebag. De meesten zijn man, ergens in de twintig en gekleed in het zwart.

‘De buren zijn niet altijd blij met me’

Binnen klinkt geroezemoes en schuifelen voeten zenuwachtig over de grond. Thijs (14) staat te wachten bij Heldeep. “Ja, ik vind het wel spannend. Ik was hier vorig jaar ook en die feedback heb ik verwerkt in deze plaat. Ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. Ik maak vooral techno, dat genre is niet zo melodieus, het gaat meer om de beat en vette bassline.” Zijn droom is om ooit als dj Thylo op Ultra te staan, het gigantische dancefestival in Miami. Tot die tijd werkt hij op zijn slaapkamer aan nieuwe muziek. Naast zijn bed staat een dj-set, een keyboard, een laptop en natuurlijk een paar goede speakers. “De buren zijn niet altijd blij met me", grinnikt hij. De poster die boven zijn opstelling hang is zijn inspiratie. Niet zijn grote voorbeeld dj Reinier Zonneveld, maar besneeuwde bergtoppen. “Ik ben nu eenmaal dol op skiën.”

Alberto Pogcisi, alias dj Albert Breaker, timmert al langer aan de weg. In 2018 won hij een dj-wedstrijd. Beeld Joris van Gennip

De drager van de metallic glanzende rugzak blijkt ook voor de demodrop te zijn gekomen. De 22-jarige Alberto Pogcisi, alias dj Albert Breaker, is er speciaal voor vanuit Napels naar ADE gekomen. Ook hij is een slaapkamer-producent, maar timmert al langer aan de weg. In 2018 won hij zelfs een dj-wedstrijd, maar echt doorbreken is moeilijk. “Ze vonden mijn plaat goed geproduceerd, maar ik moet meer zichtbaar zijn op Tiktok en Instagram en tenminste elke maand met iets nieuws komen.”

‘Abba herken je altijd’

Volgens Tim Tóth gaat het al lang niet meer alleen om het hebben van talent. Tóth is talentscout voor Atlantic, het internationale label dat onderdeel is van Warner Bros. “Een goede plaat blijft altijd overeind, en dan maakt het niet uit of het dance of pop is, of dat je het op de piano speelt. Denk bijvoorbeeld aan Abba, dat herken je altijd.”

Er zitten vandaag best goede goede platen tussen, maar toch levert zo’n demodrop zelden direct een contract op, zegt Tóth. “Zie het als speeddaten; dan ga je ook niet direct trouwen. Het gebeurt wel dat ik op zo'n evenement kennis maak met een talent, maar daarna ga ik eerst kijken of het klikt. Het is ook belangrijk dat iemand echt investeert, hard work beats talent. Pas daarna kun je een huwelijk overwegen en een contract tekenen.”

Angelique van der Molen: ‘Om verder te komen in de dance-industrie, heb je ook eigen platen nodig’ Beeld Joris van Gennip

Angelique van der Molen (31 jaar) uit Enschede stond dit jaar al bijna als dj op Tomorrowland. Dat was de hoofdprijs van een wedstrijd voor aanstormend dj-talent waar ze tweede werd als dj Angie Mill. “Maar om echt verder te komen in de dance-industrie, heb je ook eigen platen nodig.” Daar is ze nu een jaar mee bezig in haar studio, tevens het thuiskantoor van haar man. “Mijn plaat zit goed in elkaar, vonden ze, maar het mist nog nog de ‘wow-factor’. Ik moet op zoek naar mijn eigen eigen geluid en meer dingen uitproberen.”

Thijs is inmiddels halverwege de trap naar buiten. Zijn trotse vader Steven staat hem op te wachten voor de deur. “Ik heb vroeger ook zelf gedj’t en ik vind dit evenement echt prachtig. Ik wil hem graag stimuleren, maar ook niet te hard duwen, zoals je wel eens hoort over voetbalvaders.” Thijs is blij met het opbouwende commentaar dat hij vandaag heeft gehad. “Volgend jaar kom ik zeker weer’, zegt hij glunderend.

