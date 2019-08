Met ‘Easy Rider’ werd acteur Peter Fonda (1940-2019) het boegbeeld van de tegencultuur

Met zijn wapperende bakkebaarden scheurde hij een halve eeuw geleden op zijn Harley-Davidson de culturele geschiedenis binnen. In de huid van de laconieke hippie Wyatt werd acteur Peter Fonda met de film ‘Easy Rider’ in 1969 hét boegbeeld van de Amerikaanse tegencultuur. Vrijdag overleed de acteur aan longkanker. Hij werd 79 jaar.

Fonda werd in 1940 in New York geboren, waar hij een roerige jeugd kende. Zijn vader, acteur Henry Fonda, keek nauwelijks om naar hem en zijn later ook acterende zus Jane. Op 10-jarige leeftijd beroofde zijn moeder, Frances Ford Seymour, zich van het leven. Minder dan een jaar later schoot de jonge Fonda zichzelf in de buik met een pistool; het ongeluk werd hem bijna fataal.

Fonda begon zijn acteercarrière in de voetsporen van zijn vader, met rollen waarin hij nobele figuren speelde, die ondanks of dankzij hun keurige karakter in penibele situaties belandden. Maar in 1966 werd hem het personage van motorbendeleider in ‘The Wild Angels’ (1966) gegund, gevolgd door een hoofdrol in lsd-film ‘The Trip’ (1967).

Die twee bioscoophits leidden tot ‘Easy Rider’, een speelfilm waarin Fonda niet alleen acteerde, maar die hij ook produceerde en deels schreef. De roadmovie, over twee rebelse motorrijders die met de opbrengst van een cocaïnedeal over de asfaltlinten van Amerika zoeven, de vrijheid tegemoet, met Steppenwolfs ‘Born to be Wild’ op de achtergrond, plaatste de jeugd tegenover oudere generaties, zette bekrompenheid af tegen galanterie en benadrukte de verschillen tussen stad en platteland.

Schaduw

De film sloeg in als een bom. ‘Easy Rider’ leverde Fonda een Oscarnominatie als scenarist op, brak talloze bezoekersrecords en ook de hiërarchie in Hollywood: na het overdonderende succes durfden filmbonzen jonge regisseurs en makers meer verantwoordelijkheid te geven, al bleek de machtsverschuiving in de filmwereld later tijdelijk.

Hoewel Fonda tot op hoge leeftijd films bleef maken, wist hij zich nooit te ontworstelen aan de schaduw van zijn zelfgeschreven klassieker. Meest opvallend was zijn vertolking van imker en weduwnaar in ‘Ulee’s Gold’ (1999), een stille ode aan zijn vader, waarvoor hij een Golden Globe won en werd genomineerd voor een Oscar.

“Hij is lachend vertrokken”, aldus zus Jane over het overlijden van haar broer. Fonda trouwde drie keer en had twee kinderen, onder wie voormalig actrice Bridget Fonda.

