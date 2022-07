Met dit plan wil de cultuursector open blijven tijdens de volgende coronagolf

Wat er ook gebeurt, de zalen, podia en musea blijven open. Tenminste, als het aan Jeroen Bartelse ligt. Hij is directeur van TivoliVredenburg en daarnaast lid van de Taskforce culturele sector, die deze week een plan heeft ingediend bij het kabinet. Daarin staan maatregelen waarmee de cultuurbranche wil voorkomen dat ze opnieuw door corona moet sluiten – zelfs als er code rood wordt afgekondigd.

Sinds het begin van de pandemie is de cultuursector een van de eersten geweest die de deuren moest sluiten bij een coronagolf, en een van de laatsten die weer open ging. Het beleid was soms wispelturig. Zo moesten concertalen zich in 2021 aanpassen aan zes corona-regimes, van 250 bezoekers, tot 1250 bezoekers, tot twee derde zaalbezetting.

Vaste maatregelen voor ieder scenario

Het plan dat nu bij de overheid ligt zou meer duidelijkheid moeten bieden, met vaste maatregelen voor ieder scenario. “We gebruiken een alarmeringssysteem met kleurcodes, zoals het KNMI”, vertelt Bartelse. Bij code groen is er niks aan de hand en zijn er geen maatregelen nodig. Bij code geel worden onder meer vaste looproutes en contactloos betalen ingesteld.

Voor een ernstige uitbraak (code rood) stelt de cultuursector verschillende maatregelen voor, van afstand houden en mondkapjes dragen, tot het uitsluitend toelaten van publiek met een negatief testbewijs. De ingrepen variëren per type evenement. “Je hebt andere maatregelen nodig bij een popconcert waar mensen staan, dan een bioscoopzaal waar ze zitten, een museum waar ze doorheen lopen of een festival waar ze buiten zijn”, zegt Bartelse.

“Ook hebben we voor ieder scenario meerdere maatregelen bedacht, omdat we niet zeker weten wat het meest effectief is. Bescherm je mensen beter met anderhalve meter afstand, toegang met testen of het coronatoegangsbewijs? Om zo’n vraag te beantwoorden hebben we wetenschappelijke inzichten van het RIVM nodig.”

Antwoorden van de overheid

Er zijn nog wel meer antwoorden nodig, zegt Bartelse. “In iedere risicofase moeten er garantieregelingen zijn. Tot september dekt de overheid de kosten als een groot evenement of festival vanwege corona wordt afgelast. Maar in een kille brief van dit voorjaar stond dat de overheid alle compensatie afbouwt. Dan denken wij: straks stellen we maatregelen voor die we niet kunnen betalen omdat er geen steun komt.”

Verder wil de Taskforce onder meer een vangnetregeling voor zzp’ers als er een code rood wordt afgekondigd, en een toegankelijke testinfrastructuur. “Nu wij onze plannen hebben ingeleverd, hoop ik dat er echt duidelijkheid komt. En dat de overheid met de middelen komt om de plannen uit te voeren. De cultuursector heeft inmiddels veel ervaring en kan snel schakelen. Maar voor iets als het coronatoegangsbewijs heb je een wettelijke basis nodig.”

Begin september zouden de antwoorden er volgens Bartelse moeten zijn. Dat wordt nog spannend, want dan barst ook het nieuwe culturele seizoen los én zou er zomaar een najaarsgolf van corona kunnen komen.

“Persoonlijk vond ik het jammer dat de tijdelijke coronawet in mei niet is verlengd. Natuurlijk levert zo’n wet uitsluiting op die wij ook niet willen. Maar het maatschappelijke debat over welke maatregelen wel en niet wenselijk zijn moet je tijdig voeren, in plaats van vlak voor een golf, met het risico op meer polarisatie. Dat gesprek wil je niet voeren met het mes van het virus op de keel.”

Lees ook:

Plannen voor als het virus weer opduikt

Is Nederland voorbereid als zich na de zomer een nieuwe coronagolf aandient? Dit zijn de plannen voor het onderwijs, de zorg, winkels en de horeca.

Kunstenaars stellen de staat aansprakelijk voor coronaschade

Samen met negen creatieve zzp’ers klaagt de Kunstenbond de Staat aan. Ze eisen binnen vier weken compensatie van misgelopen inkomsten tijdens de coronacrisis. Anders volgt een rechtszaak.