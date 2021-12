Met de P.C. Hooft-prijs lost Arnon Grunberg de hoge verwachtingen van zichzelf en zijn moeder in

In een brief, helemaal aan het begin van zijn carrière, schreef Arnon Grunberg dat hij ooit de P.C. Hooft-prijs zou winnen. Nu is het zover: de jury heeft zojuist unaniem de P.C. Hooft-prijs 2022 voor verhalend proza aan hem toegekend. Het is een van de belangrijkste oeuvreprijzen binnen de Nederlandse literatuur, goed voor 60.000 euro.

De schrijver is vereerd, laat hij schriftelijk weten. “Ik dacht meteen aan mijn ouders. Niet op een droevige manier, maar ik stelde me voor hoe trots zij zouden zijn geweest. Mijn ambities en prestaties zijn onlosmakelijk verbonden met mijn opvoeding en met de verwachtingen die mijn ouders van mij hadden.”

Een voetnoot bij moeders oorlogsherinneringen

Grunberg debuteerde in 1994 met Blauwe maandagen, een tragikomische, autobiografische roman over een jongeman die mislukt op school en dan troost zoekt in drank en hoerenloperij. In het boek stipt de Joodse schrijver ook de oorlogstrauma’s van zijn ouders aan.

Zijn moeder Hannelore Grünberg-Klein, zes jaar geleden overleden, overleefde drie kampen. Grunberg had een moeizame, maar intensieve relatie met de grillige en veeleisende vrouw. Hij deed zijn eigen werk ooit af als een voetnoot bij haar boek met oorlogsherinneringen, Zolang er nog tranen zijn, dat vlak na haar dood verscheen.

De juryleden zijn daarentegen uitgesproken lovend over hem. Ze roemen de schrijver om zijn ‘ongeëvenaarde ambitie, productiviteit en intellectuele kracht’. “Hij is obsessief in zijn zoektocht naar het liefdevolle in de mens en nietsontziend waar het de duistere kanten van het bestaan betreft. In zijn romanuniversum heeft hij een eigen stijl, taal en grammatica ontwikkeld waarin hij gruwel en tederheid, satire en oprechtheid met elkaar weet te verenigen.”

Tikken tegen de klippen op

Een belangrijk thema in zijn werk is de allesomvattende liefde van ouders voor hun kind, gepaard met verstikkende verwachtingen. Grunberg schrijft ook veel over sociaal ongemak, schaamte en schuld, vaak in een absurdistische setting. Humor en tragiek gaan in zijn beleving hand in hand, met kafkaëske toestanden tot gevolg.

Arnon Grunberg in 2004. Beeld Trouw

Zijn werk is verfilmd, vertaald in bijna dertig talen en eindeloos bekroond. Al in 2009 ontving hij de Constantijn Huygensprijs voor zijn hele oeuvre, terwijl dat oeuvre nog volop uitdijt. Zestien romans heeft hij op zijn naam staan, waaronder Tirza, De man zonder ziekte en Moedervlekken. Daarnaast schreef hij toneelstukken, verhalen, essays, columns, artikelen en een enkele dichtbundel.

Hij tikt bijna tegen de klippen op. “Het schrijven heeft iets genezends”, verklaarde hij in een interview met Trouw. “Het is geen therapie, maar je kunt er wel een soort macht mee uitoefenen, terwijl je in de werkelijkheid vaak onmachtig bent.”

Verliefd op het imperfecte

Yra van Dijk, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan Universiteit Leiden en schrijfster van een monografie over Grunberg, gunt hem de P.C. Hooftprijs al jaren. “Zijn oeuvre valt te lezen als een reactie op de Tweede Wereldoorlog”, zei ze in Trouw. “Aan het persoonlijke trauma van zijn ouders geeft hij een universele lading door uit te gaan van de cruciale vraag: hoe moeten we verder nu we weten dat het barbarendom niet buiten, maar binnenin onze cultuur zit?”

Veel van Grunbergs romanfiguren proberen het goede te doen, maar brengen in hun onvermogen vooral schade toe. Ze hebben altijd iets duisters of onbegrijpelijks. “Dat onbegrijpelijke zit in de mens”, zei Grunberg daarover. “Ik zou ook liegen als ik zou zeggen dat ik mezelf altijd begreep. Ik heb sowieso een hekel aan zoetsappige personages. Ze mogen hoekig zijn, dat is juist mooi. Bij verliefdheid werkt het ook zo: je wordt verliefd op het imperfecte. Daarom stel ik de onvolkomenheden van mijn personages altijd tentoon, in de hoop dat de lezer net zo’n liefde voor hen vindt als ik heb ervaren.”

Hoe jong is de P.C. Hooft-prijs winnaar? Is Arnon Grunberg een jonge winnaar? Die gedachte wordt misschien ingegeven door zijn recente vaderschap. Of door het gewicht van de P.C. Hooftprijs, de belangrijkste oeuvreprijs van Nederland. Zeker is dat Grunberg bijna twee keer zo jong is als Marga Minco, in 2019 de vorige winnaar in de categorie proza. Zelf zegt hij hierover: “Ik vind het bijzonder om haar op te volgen, maar op een heel ander moment in mijn carrière.” Grunberg blijkt zeker niet de jongste winnaar sinds de eerste P.C. Hooftprijs in 1947. Een aantal veertigers ging hem voor: Achterberg, Vroman, Lucebert, Reve, Kouwenaar, Kousbroek, Campert, Komrij en Schaffer. Achttien leeftijdsgenoten van Grunberg – vijftigers – wonnen de prijs ook. Nadere beschouwing van de leeftijden leert dat een aantal laureaten juist op het nippertje van hun leven de prijs toegekend kreeg: Van Schendel, Koolhaas, Alberts, de honderdjarige Lehning en Dresden overleden kort daarna. Uit deze gang door de demografische historie van de literatuurprijs blijkt ook dat de prijs het eerste jaar aftrapte met een vrouwelijke winnaar: Amoene van Haersolte. Ze deelde de plek met een mannelijke collega, die overigens meer prijzengeld kreeg dan zij. Hij kreeg 1500 gulden, Van Haersolte slechts duizend. In totaal wonnen twaalf vrouwen sinds 1947 de prijs; zeventien procent van het totaal aantal laureaten. Het voorbije decennium won drie keer een vrouw. (Eline Crijns)

Lees ook:

Oeuvreprijs voor Marga Minco krijgt bittere bijsmaak

Pijnlijk toeval: de bestuursvoorzitter van de aan Marga Minco toegekende P. C. Hooftprijs is een kleinkind van het paar dat na de oorlog familiebezit van de Joodse Minco’s inpikte.