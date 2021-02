Met de kou en verkiezingen op komst is corona nu even minder hot

“Dan voel je je speciaal, dan ben je nog belangrijker dan de koning.” Hartverwarmend, die enthousiaste Rotterdamse gladheidsbestrijders Vincent van der Kaai en Mitchel Viljeer maandag bij Op1. Lekker scheuren met grote sneeuwschuivers: de werkdag kan deze mannen momenteel niet lang genoeg duren.

Zo zorgde de koude wind voor een frisse bries door Op1, goed getimed nu NRC net berichtte dat zelfs op de Erasmus Universiteit is geturfd dat deze talkshow wel erg vaak dezelfde gasten uitnodigt. Met als top-3 van 2020 Joost Vullings, Ab Osterhaus en Xander van der Wulp, respectievelijk 37, 33 en 31 keer. Maar maandag was de sfeer anders, uitgelaten en jolig als tijdens een sneeuwballengevecht, met een speelse Sophie Hilbrand die weerman Reinier van den Berg verleidde te bevestigen dat een Elfstedentocht echt gaat kunnen. Niemand die het hoofd koel houdt bij deze kou.

Wat als de PVV weer zo groot wordt?

In ieder geval is corona even minder hot. Het onderwerp begint nu ook echt concurrentie te krijgen van de aanstaande verkiezingen, met maandag als waarschuwend schot voor de boeg de 2Doc Het Gedoogdrama. Want zoals je niet vroeg genoeg de kwestie ‘wat doen we met moeder met de kerst?’ kunt aankaarten, gloort ook de vraag: wat te doen als de PVV weer zo groot wordt? Het Gedoogdrama reconstrueert met een aantal betrokkenen de totstandkoming en val van Rutte I, het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV (2010-2012). De stijlvolle film – mooi hoe oude fragmenten worden afgespeeld op de plafonds en meubels van sociëteit De Witte – ademt veel respect voor Kathleen Ferrier, het oud-Tweede Kamerlid dat als een van de weinige CDA’ers uitgesproken tegen de constructie was.

Nu kun je die ruime aandacht voor Ferrier een noodgreep noemen, omdat dé hoofdrolspelers van toen – Rutte, Verhagen en Wilders – niet voor de camera wilden verschijnen. Maar misschien is nog wel het spijtigst dat Ruud Lubbers niet gesproken kon worden: de inmiddels overleden oud-premier blijkt achter de schermen erg z’n best te hebben gedaan het kabinet te laten ploffen, wat zo te horen maar weinigen wisten.

Weinig open deuren, veel dichte deuren

Een andere tip voor wie in de ‘stemstemming’ wil komen is het tweeluik Rechts in Beeld (dinsdag 9 en 16 februari) waarin Frans Bromet probeert te ontdekken waar politiek rechts voor staat. Weinig open deuren, veel dichte deuren: geen kopstuk van VVD, FvD of PVV wilde zich laten interviewen. Journalist Rutger Castricum – een oud-stagiair van Bromet – stelt dat je voor een politieke visie nu eenmaal niet meer in Den Haag hoeft te wezen. “Het gaat om wat er nu speelt en wie daar dan de beste mening bij heeft. Er is veel waan van de dag.”

Nieuwsuur wil wél stippen op de horizon zetten, in een serie over de vraag: waar moet Nederland in 2050 staan? Het eerste thema was bevolkingspolitiek en even dacht ik: misschien gaan we eindelijk praten over hoe we het aantal Nederlanders omlaag krijgen. Maar nee, dat onderwerp bleef taboe. De teneur was als vanouds: willen we aan de top niet vergrijzen, dan moet er van onderaf meer jong bloed bij.

Doorgroeien maar dus. De SGP staat al klaar met duizend euro premie voor het vierde kind. Peanuts, in Hongarije krijgt een gezin 30.000 euro als er binnen tien jaar drie kinderen komen. Een knip aan de horizon, dat kan natuurlijk ook.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.