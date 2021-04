Met de bekroning voor Chloé Zhao wordt misschien ook een ander signaal afgegeven

Alleen Kathryn Bigelow ging haar voor. Zij won de prijs elf jaar geleden voor haar Irakfilm The Hurt Locker.

Frances McDormand, die de film samen met Zhao ook produceerde, moedigde het publiek in haar dankwoord aan om de film op het grootste denkbare scherm te gaan bekijken, in een bioscoop. Haar vreugdedans bestond uit luid wolvengehuil, waarmee ze de lachers op haar hand had.

Zhao memoreerde in haar speech een spelletje dat ze tijdens haar jeugd in Peking speelde, waarbij je elkaars zinnetjes – bestaande uit drie woorden – moest afmaken. Ze zei één bepaald zinnetje altijd onthouden te hebben: ‘People at birth… are inherently good’. Het is meteen een zin die Nomadland mooi samenvat: een gevoelige, lyrische roadmovie met in de hoofdrol een eenzame weduwe (McDormand) die in een verbouwd bestelbusje door het westen van Amerika reist, en door haar ontmoetingen met andere reizigers zichzelf herontdekt.

Peter Spears, Frances McDormand, Chloé Zhao, Mollye Asher en Dan Janvey,. Beeld AFP

Ander signaal

Met de bekroning voor de van oorsprong Chinese Chloé Zhao wordt misschien ook een ander signaal afgegeven. In Amerika staken het afgelopen coronajaar anti-Aziatische sentimenten de kop op. Er werden veel vijandelijkheden jegens Aziatische Amerikanen gemeld en waargenomen, vermoedelijk ingegeven door Donald Trump die ‘China virus’ en ‘kung flu’ bleef roepen.

Ook de bekroning van het prachtige Minari, over het wel en wee van een Koreaans immigrantengezin in Arkansas, zal Aziatische Amerikanen een steun in de rug zijn. Regisseur Lee Isaac Chung vertelt met de film het verhaal van zijn eigen familie, inclusief zijn eigenzinnige grootmoeder die naar Arkansas kwam om op de kinderen te passen, en die zo fantastisch wordt gespeeld door de bekroonde Koreaanse filmdiva Youn Yuh-Jung.

Vanwege de pandemie zag de 93ste Oscarshow er anders uit dan anders: niet meer dan 170 gasten meldden zich in het oude treinstation van Los Angeles dat voor de gelegenheid was omgebouwd tot een soort nachtclub met tafeltjes en lampjes. Er zat een flinke vaart in de show waarvoor dit jaar niemand minder dan regisseur Steven Soderbergh was aangetrokken. Enkele Oscartradities bleken gesneuveld, vooral wat betreft de volgorde van de prijzen. Zo werd eerst de Oscar voor de beste film uitgereikt aan Nomadland en daarna volgden pas de acteerprijzen. De finale was de Oscar voor de beste acteur, maar die ging niet zoals verwacht naar de recent overleden Afro-Amerikaanse ster Chadwick Boseman voor zijn zwanenzang Ma Rainey’s Black Bottom. Beste acteur werd de 83-jarige Britse veteraan Anthony Hopkins voor zijn optreden als dementerende vader die niet geholpen wil worden in het fascinerende Britse kamerspel The Father, geregisseerd door de debuterende Fransman Florian Zeller.

Black Lives Matter-speech

Inclusiviteit en diversiteit zijn tegenwoordig sleutelwoorden bij de Oscars en dat was goed te merken: er gingen veel gouden beeldjes naar Aziatische en Afro-Amerikaanse filmmakers, en naar vrouwelijke regisseurs (zie het kader). Er was een vurige Black Lives Matter-speech van de makers van de korte fictiefilm Two Distant Strangers, een film over wit politiegeweld in de VS. Er was volop engagement, kun je wel zeggen, tot in de kleinste vezels van de show: als dj was Questlove van The Roots aangetrokken, de dj van Saturday Night Live. En er gingen maar liefst twee Oscars naar de Disney/Pixar-animatie Soul, de eerste animatiefilm met een Afro-Amerikaanse hoofdrolspeler.

Anthony Hopkins in The Father Beeld AP