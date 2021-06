Merendeel journalisten heeft regelmatig te maken met verbaal of fysiek geweld en dat heeft gevolgen voor hun werk

Het aantal journalisten dat met geweld en intimidatie te maken heeft is de afgelopen jaren fors toegenomen. Bovendien worden journalisten ook steeds vaker geconfronteerd met geweld. Dit staat in het onderzoek Agressie en bedreiging van journalisten 2021 dat is opgesteld in opdracht van PersVeilig, een initiatief van het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Openbaar Ministerie (OM) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Ruim acht van de tien journalisten (82 procent) hebben het afgelopen jaar wel eens te maken gehad met agressie of bedreiging. Dat is een toename van 20 procent vergeleken met 2017. Zo’n 29 procent zegt maandelijks of zelfs vaker slachtoffer te zijn van een dergelijk incident. Het vaakst worden journalisten geconfronteerd met verbaal geweld.

Verbale agressie komt het meest voor, blijkt uit het onderzoek. Maar liefst 66 procent van de journalisten heeft er mee te maken gehad. Daarnaast wordt 50 procent regelmatig bedreigd, zowel off- als online en heeft 17 procent fysiek geweld ervaren.

Stikstof en avondklokrellen

Met name verslaggevers die maatschappelijk gevoelige onderwerpen verslaan krijgen te maken met agressie. Denk daarbij aan het zwartepietendebat, de stikstofcrisis of de coronacrisis en de avondklokrellen. Hoewel de agressie met name het afgelopen coronajaar flink is gestegen, is de trend al langer zichtbaar. Sociale media lijken daarbij een rol te spelen omdat die leidt tot informatiebubbels en tunnelvisie.

Bijna alle journalisten (93 procent) zien bedreiging als een reëel gevaar voor de persvrijheid. Vier jaar terug was dat 79 procent. Er heerst vooral de angst dat geweld en bedreiging kunnen leiden tot zelfcensuur.

Een kwart van de journalisten vindt dat de werkgever of opdrachtgever hen onvoldoende beschermt tegen deze agressie. Vooral freelancers (36 procent) zijn ontevreden over de houding van hun opdrachtgevers. Veel ondervraagden geven aan dat ze liever altijd met minstens één collega op pad worden gestuurd, maar daar is vaak geen budget voor.

Fotojournalisten en cameramensen worden op de locaties waar ze hun werk doen bovengemiddeld vaak geconfronteerd met vormen van agressie. Ruim de helft (60 procent) van alle ondervraagde journalisten zegt er privé last van te hebben. Vaak heeft het ook invloed op hun werk: ze worden voorzichtiger met hun publicaties of hebben minder plezier in hun werk. Een op de zeven journalisten (13 procent) heeft vanwege bedreiging, agressie of intimidatie serieus overwogen een ander vak te kiezen.

Lees ook:

Om nepnieuws en geweld tegen journalisten tegen te gaan, moet de journalistiek anders. Maar hoe?

Journalisten liggen steeds meer onder vuur, letterlijk en figuurlijk. Ze zijn doelwit van agressie en stuiten vaker op wantrouwen. Moeten ze hun werk anders gaan doen?