Menahem Pressler (1923-2023) had de gave om te ontroeren

Pianist Menahem Pressler is op 99-jarige leeftijd overleden. Hij was oprichter van het wereldberoemde Beaux Arts Trio. Zijn naam betekent ‘trooster’ en dat deed hij tot op hoge leeftijd met talloze concerten, recitals en masterclasses.

Het is juli 1992. Op het Orlando Festival in Kerkrade is net een concert achter de rug. De Amerikaans-Duitse pianist Menahem Pressler spreekt de zaal toe. Er zal een toegift komen, zegt hij. “De mooiste muziek die er ooit is geschreven”, voegt hij eraan toe. Met de drie strijkers op het podium speelt hij dan het Andante cantabile uit Robert Schumanns Pianokwartet. Pressler gaat in zijn specifieke houding zitten, het lijf voorovergebogen richting zijn mede-musici, de mond open vol verwachting. Dan komt de eerste noot.

“Als je eens wist hoe moeilijk het is om een eerste noot spatgelijk te krijgen”, zal hij in 2004 in een interview met Trouw zeggen. “Strijkers zijn al in beweging voordat de noot klinkt, een pianist kan direct een noot intoetsen. Door me naar de violist te buigen, kan ik het moment van inzet beter inschatten en aanvoelen.” Direct bij die eerste noot is het muisstil in de zaal, en al snel vloeien overal de tranen. De mooiste muziek ooit geschreven – dat wordt het haast vanzelf als Pressler erbij betrokken is.

Geluksvogel

Zaterdag overleed Menahem Pressler op 99-jarige leeftijd. In het jaar dat hij honderd zou worden. Ooit grapte hij dat hij de 120 ging halen, omdat hij zo’n geluksvogel was − een Glückspilz zoals hij dat met twinkelende kleine oogjes kon zeggen. Pressler kreeg bij zijn geboorte in het Duitse Magdeburg de naam Max.

Later veranderde hij die in Menahem, wat Hebreeuws is voor ‘trooster'. Een naam die hij met ere droeg én uitdroeg. Want troosten deed hij niet alleen die avond in Kerkrade, maar op ontelbaar veel concerten, recitals en masterclasses gedurende zijn lange, lange leven, waarin hij nog tot op hoge leeftijd actief was.

Nog een voorbeeld. Janine Jansen heeft de dan 89-jarige Pressler in december 2012 als gast uitgenodigd op haar Internationaal Kamermuziek Festival in Utrecht. Daar begeleidt hij tenor Christoph Prégardien in Schuberts liedcyclus Winterreise. Pianist en tenor delen een emotionele mokerslag uit. Het is zo’n concert dat je sprakeloos en verbijsterd in je stoel achterlaat. Janine Jansen vertelde later dat ze zelf ook in tranen was.

Kristallnacht

Pressler had de gave om te ontroeren. Zijn fabelachtige toucher behoorde tot het mooiste ter wereld. Je vroeg je altijd af hoe het mogelijk was dat een kleine, gedrongen man zonder slanke handen en lange vingers zo mooi een toets op de piano kon aanslaan. Hij deed dat meer dan vijftig jaar als oprichter van het wereldberoemde Beaux Arts Trio. Het pianotrio vergaarde een legendarische status, mede dankzij de ontelbare opnamen voor het Philipslabel. In 2006 ontving het trio de Concertgebouwprijs. De naam prijkt sindsdien op het ere-tableau in het Concertgebouw.

Pressler moest met zijn Joodse ouders na de Kristallnacht in 1938, waarbij de familiewinkel vernield werd, Duitsland ontvluchten. Ze kwamen in Palestina terecht. Zij ontsnapten aan de nazi’s, maar veel van Presslers familieleden werden vermoord. Na de oorlog verhuisde Pressler naar Amerika waar hij in 1946 een pianoconcours won. Na een aanvankelijke solocarrière richtte hij in 1955 het Beaux Arts Trio op en wijdde zich volledig aan de kamermuziek. Na de opheffing van het trio in 2008 begon hij alsnog aan een carrière als solist.

Even terug naar die avond in Kerkrade, waar ik dat jaar in de organisatie zit. Hij heeft me vooraf verteld dat hij onzeker is, nerveus voor het Pianokwintet van Sjostakovitsj. Na afloop loop ik naar zijn kleedkamer om hem een hand te geven. Hij kijkt me onthutst aan, en zegt: “Is dat alles?” Waarna hij zijn armen spreidt en een heuse omhelzing verlangt.

Zo werkt onzekerheid dus bij legendarische musici, of ze nu in Kerkrade of in de Carnegie Hall optreden. Als ik Pressler later bij vertrek zijn gage geef, is dat één dollar te veel. Ik zeg dat het zo goed is. Maar hij gaat naar zijn kamer en komt terug, wapperend met een biljet van één dollar. Ik heb het nog.

Menahem Pressler werd geboren in Magdeburg op 16 december 1923, en overleed in Londen op 6 mei 2023.

