Melkmeisje helpt de Hermitage overleven zonder Rusland

In het Rijksmuseum hing ze in de Eregalerij nog tussen tijdgenoten, hier hangt ze echt heel alleen. Op een paar meter afstand van de bezoekers. Het Melkmeisje, het wereldberoemde doek van 45,5 bij 41 centimeter, prijkt nu aan de muur van een immens grote en hoge hal. Met ruimte genoeg voor drommen toeristen.

Het Melkmeisje, dat Johannes Vermeer rond het jaar 1660 schilderde, is de eerste van vijf topstukken uit binnen- en buitenland die de Hermitage de komende tijd zal uitlichten als ‘focustentoonstelling’. Elk topstuk zal zes weken te zien zijn, waarbij steeds in een aparte ruimte in tekst en beeld wordt ingezoomd op alle details van het werk.

Verbreken van de banden met Rusland

Begin maart kwam er een abrupt eind aan de in dertig jaar opgebouwde contacten van het museum met de gelijknamige Hermitage in Sint-Petersburg, een staatsmuseum. En daarmee ook aan de vaak geliefde en goed bezochte Amsterdamse exposities van Russische kunst. Het was onder meer het Amsterdam Museum dat aandrong op het daadwerkelijk verbreken van de banden met Rusland. Dat museum is vanwege verbouwing van het pand in de binnenstad met een tijdelijke expositie ook in de Hermitage gehuisvest. Maar het was de Hermitage zelf die tot de breuk besloot.

Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits vertelde bij de presentatie donderdag dat zijn museum de Hermitage in deze noodsituatie graag wilde helpen door hun ‘publiekslieveling’ Het Melkmeisje in bruikleen aan te bieden. Haar ‘lievelingsschilderij’ noemde de ook aanwezige Amsterdamse burgemeester Femke Halsema het zelfs, ‘een beeld van zachtmoedigheid, een werk dat rust uitstraalt’.

Verzet tegen de dictatuur

Het moet grote paniek zijn geweest in het museumcomplex aan de Amstel toen de Russische president Vladimir Poetin eind februari Oekraïne binnenviel. Want wat te doen met een expositie die er net een paar weken te zien was en tot en met januari te zien zou zijn: Russische avant-garde – revolutie in de kunst.

Volgens Halsema, die sinds het begin van de oorlog steeds in nauw contact stond met het museum, was het extra bitter, omdat het vijfhonderd objecten Russische avant-gardekunst betrof: van kunstenaars dus die bekendstonden om hun verzet tegen de dictatuur. Bovendien hadden acht van de bekendste kunstenaars ook nog Oekraïense wortels. Inmiddels zijn alle kunstwerken terug in Sint-Petersburg.

Dutch Heritage Amsterdam

Welk kunstwerk over zes weken Het Melkmeisje opvolgt, wordt rond 10 mei bekend. Na de zomer komt het museum met een nieuwe programmering, waar het zich nu naarstig over buigt. Voor de gelegenheid heeft het zich al omgedoopt tot Dutch Heritage Amsterdam (Nederlands Erfgoed Amsterdam). Alles wijst erop dat dat ook de nieuwe naam van het museum wordt.

Liefhebbers van Vermeer komen volgend jaar aan hun trekken als het Rijksmuseum een grote Vermeer-tentoonstelling organiseert. Dan zal Het Melkmeisje tussen de vele andere Vermeers hangen die nog in bruikleen over de wereld verspreid zijn.

Lees ook:

Museum de Hermitage verbreekt banden met Sint-Petersburg en wil doorstart zonder Russische invloeden

Museum de Hermitage verbreekt de banden met het moedermuseum in Sint-Petersburg. ‘We voelden de kritiek van de publieke opinie toenemen’, verklaart directrice Annabelle Birnie.