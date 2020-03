Melding van grensoverschrijdend gedrag bij Toneelgroep Oostpool

Bij Toneelgroep Oostpool is een melding binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag. Vier personen deden de melding op 18 maart per brief bij de raad van toezicht. Het gezelschap, gevestigd in Arnhem, heeft een extern bureau in de arm genomen om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren.

Dat zegt Michiel Nannen, zakelijk directeur van Oostpool, in een interview in Trouw over de veranderingen in de wijze waarop de culturele sector omgaat met grensoverschrijdend gedrag. De melding gaat over zaken die zich afspeelden tussen 2011 en 2015. De raad van toezicht en directie nemen de zaak zeer serieus, aldus Nannen.

De theaterwereld en de #MeToo-beweging

Dat acteurs en anderen die werken in het theater kwetsbaar zijn voor seksuele intimidatie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag is de laatste jaren steeds duidelijker naar voren gekomen. Castingdirecteur Job Gosschalk moest vertrekken, nadat verschillende acteurs hem beschuldigden van misbruik. Ook acteur Jappe Claes, regisseur Ruut Weissman en toneelschooldocent Anne Buurma moesten om die reden vertrekken. Vorige week vertelden de jonge theatermakers Bram Jansen en Tjeerd Posthuma in Trouw dat er ondanks de internationale #MeToo-beweging nog niet veel veranderd was in de theaterwereld.

De raad van toezicht en directie van Toneegroep Oostpool kozen voor openheid over de melding, omdat zij de werknemers willen laten zien dat ze de melding serieus nemen. “Dat kan het beste door open en transparant te zijn. Daarmee benadrukken we het belang van een veilige werkomgeving en dragen we bij aan een mentaliteitsverandering in onze sector. Tegelijkertijd beschermen we de privacy van diegenen die het betreffen. Dat hoort ook bij een veilige omgeving.”

Het externe bureau gaat nu eerst een feitenonderzoek doen. Nannen: “Voor we conclusies kunnen trekken, moet dat eerst gebeuren. Maar we hebben de briefschrijvers laten weten dat we de adviezen die het bureau vervolgens doet, zullen opvolgen.”

