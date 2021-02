Meisje uit Kaboel wordt met kort haar een heldin

Deze animatiefilm laat jonge kijkers (in Nederland vanaf 12 jaar) kennismaken met een politieke werkelijkheid die misschien ver weg lijkt, maar vaak genoeg in het nieuws opduikt om er nieuwsgierig naar te zijn. The Breadwinner is een even nuchter als fantasierijk familieavontuur, gebaseerd op het jeugdboek van de Canadese Deborah Ellis en geproduceerd door westerse producenten waaronder Angelina Jolie.

Als jongen de wereld in

De groenogige Parvana, opgegroeid in een huis waar dagelijks slechts rijst met rozijnen wordt geserveerd, knipt haar haar af en kan nu als jongen de wereld in. Op de markt brieven voorlezen aan on­geletterden. Klusjes doen voor een beetje geld. En bovenal: boodschappen doen voor een gezin dat nu uit vrouwen (en een klein broertje) ­bestaat.

In haar eerste soloregie laat de Ierse animator Nora Twomey (The Secret of Kells) zien hoe ingrijpend een politiek repressief systeem kan zijn voor het dagelijks leven van een kind. Sensatie vermijdt ze, maar Twomey deinst er niet voor terug te laten zien dat geweld en angst heel gewoon zijn in een stad als Kaboel, waar mannen met zwepen op straat de dienst uitmaken.

Uitbundig sprookje

De film, in 2018 genomineerd voor een Oscar, combineert verschillende tekenstijlen die elkaar goed aanvullen: Parvana’s pogingen om haar vader te vinden zijn sober getekend, een sprookje over een olifantenkoning dat erdoorheen wordt geweven, bestaat uit bont gekleurde ‘uitgeknipte’ figuren – beelden die fungeren als een uitbundige mentale ontsnapping, heel sterk. The Breadwinner is een inspirerend verhaal over een meisje dat noodgedwongen uitgroeit tot een onverzettelijke heldin.

Te zien op netflix