Meezwoegen met Carmy in de mottige keuken van The Bear

Is het mogelijk om van een mottig vleesbroodjesrestaurant een succesvol etablissement te maken? In The Bear koken ze de sterren van de hemel om dat voor elkaar te krijgen.

De mooiste momenten in The Bear zijn natuurlijk die waarin Carmy, de supergetalenteerde jonge kok, ’s ochtends in alle vroegte in zijn eentje zwoegend en zwetend een nieuw gerecht staat uit te proberen. Al die geroutineerd en geconcentreerd uitgevoerde handelingen, al die toewijding en liefde in een razendsnelle montage.

Maar ook mooi zijn de momenten waarin hij ’s nachts in zijn eentje nog als een bezetene de fornuizen en vloeren staat te poetsen. Voor niets te min. Er hangt een grote eenzaamheid rond Carmen ‘Carmy’ Berzatto (een fijne rol van Jeremy Allen White, die dat vleugje James Dean heeft, inclusief die fraaie droeve oogopslag). Carmy won prijzen en kookte in de beste restaurants ter wereld, als laatste in een Frans-angehaucht restaurant in New York.

Hij keerde als een verloren zoon terug naar Chicago omdat zijn broer Michael zelfmoord pleegde en hij diens mottige vleesbroodjesrestaurant The Original Beef erfde. Inclusief torenhoge schulden en het personeel, een mooi maar lastig bij elkaar geraapt zooitje ongeregeld. Je bent gek, zegt zijn zus. Waarom doe je dit? Dat is een goede vraag. Rouwverwerking lijkt een van de antwoorden. Er zijn veel vraagtekens.

Chaos in de keuken

Het is misschien vreemd om als bijna 100 procent vegetariër met veel plezier te kijken naar een serie over een vleesbroodjesrestaurant. Al was ik deze zomer ook tijdelijk in de ban van de YouTubefilmpjes van een noestige kok die langs een klaterende rivier in Azerbeidzjan op een open vuur grote stukken vlees of vis stond te roosteren. Maar was hier traagheid vooral de charme, bij The Bear, met afleveringen van nog geen dertig minuten, raak je juist af en toe buiten adem van het moordende tempo, de chaos in de keuken tussen de klotsende pannen en hoog oplaaiende vuren, het slaapgebrek en het nicotinegebruik. Al is dat (tot nu toe) vooral in de eerste afleveringen zo.

Langzaam probeert Carmy, met behulp van nieuwe slimme kracht Sidney, de organisatie beter op orde te krijgen. De hiërarchie wordt strakker (“Yes chef”) en de rust lijkt af en toe een beetje neer te dalen. Ook in het team. De cynische Tina ontdooit en stopt met haar boycot-acties. De aaibare maar onzekere Marcus ontwikkelt het zelfvertrouwen om steeds geavanceerder taarten te bedenken. Maar dan is er altijd nog heethoofd Richie, de beste vriend van de dode broer Michael, die graag wil dat de dingen op zijn manier geregeld worden.

Natuurlijk moet ik er nog achter komen wat het precies is dat Carmy innerlijk opvreet, en hoe het zat met zijn broer, en dat wil ik ook, maar van mij zou The Bear nóg meer over het eten mogen gaan. Ik heb al met pen en papier bij de televisie gezeten om het recept van dat ene knoflook/ui/olie/botersausje te noteren (natuurlijk schijnt er al een YouTubekanaal te zijn dat recepten uit de serie nakookt). En dan misschien tóch, als we al bezig zijn, graag iets minder vlees.

Wie weet. Er staat ongetwijfeld al een serie 2 ergens op het vuur te pruttelen.

The Bear, 2022, Disney+, 8 afleveringen