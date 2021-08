Meetprobleem: is Limburg minder erg dan Afghanistan?

Perspectief, daar ontbreekt het aan in de drama’s van het moment. Een lezer wees erop dat op foto’s van Afghaanse vluchtelingen relatief zoveel mannen staan, terwijl juist vrouwen bij de Taliban zo’n gevaar lopen op uithuwelijking, verkrachting en mishandeling. Op die ene prijsfoto van vluchtelingen in de buik van het Amerikaanse militaire vliegtuig Air Force C-17 zag ik het ook: veel mannen. Een lichte verontwaardiging stak kort in me op. Maar als die mannen (ook) in levensgevaar zijn, kun je geen meetlat hanteren.

Woensdag was er weer zo’n vergelijkingscrisis. Omroep Max hield heel betrokken een benefietavond voor de getroffenen van de overstromingen in Limburg. Die begonnen vijf weken geleden, precies op die 13de juli dat Max zijn vorige inzamelingsactie ‘Breng Tanja Thuis’ hield, voor de gouden tip over de verdwenen Tanja Groen. Max pakt wel door deze zomer.

Nog drie rampen

In de tussentijd voltrokken zich rampen in Haïti (dodelijke aardbeving), Zuid-Europa (bosbranden) en nu in Afghanistan. Ik moest even schakelen om het erg te vinden dat in Valkenburg iemands fotoalbums en andere dierbare spullen verloren waren gegaan. En dat is oneerlijk, want verlies van tastbare herinneringen of van de horecazaak die iemand een half leven had opgebouwd, is óók pijn. De kracht van het water was eng, het verlies is groot, en nu mensen stuk voor stuk vertellen dat hun verzekeraar niet wil uitkeren, steekt het gevoel van onrecht hen nog extra.

Ja, het wás erg, bleek in de drie live uitzendingen in Valkenburg aan de Geul en de speciale Op1-uitzending. De nieuwe Max-aanwinst Dionne Stax en vooral directeur Jan Slagter schreeuwden van de daken hoe belangrijk steun was, omdat zoveel schade niet gedekt is. “Voor een koelkast krijg je misschien vijftig euro vergoed, maar een nieuwe kost vijfhonderd”, leefde Slagter zich gedetailleerd in. Hij hoopte, met de charismatische Valkenburgse burgemeester Daan Provee, dat de mensen zich niet in de schulden zouden steken. “Bedrijven, doneer! Stel koelkasten, magnetrons, laminaat ter beschikking.” De kersverse gedeputeerde Madeleine van Toorenburg dacht zelfs aan de verwoeste tuinen. “Als je nieuwe begonia’s moet kopen, ben je veel geld kwijt. De mensen moeten ook weer lekker kunnen wonen”, draafde ze door, te vroeg voor het moment.

Bange, kwetsbare mensen

De persoonlijke verhalen over evacuaties maakten meer indruk. Toen de kwetsbare mensen uit een hospice en verpleeghuizen ’s avonds geëvacueerd moesten worden, stonden ze in pyjama zonder bril, gehoorapparaat of gebit samen machteloos in de hal. Het was donker door uitgevallen elektriciteit. De waterstroom trok aan hun benen en rollators. Ze waren bang.

Dit was een echte natuurramp, met angst, emotionele en materiële schade. De Max-actie bracht 2.034.553 euro op, en ik zal daar nog wat aan toevoegen. Zelf woon ik buitendijks in een uiterwaard aan de IJssel dus ik kneep ’m ook met het hoogwater vorige maand. Ik piekerde al over onze twee varkens, en over de wasmachine en ijskast naar één hoog tillen. Bleek niet nodig.

Gisteren las ik in Dagboek uit Kaboel over de Afghaanse vrouw, ambassademedewerker, die voor evacuatie vanaf het vliegveld niets, niet eens haar dierbare juwelen, mag meenemen. Het staat allemaal niet in perspectief.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.