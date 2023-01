Meeste Oscarnominaties voor Everything Everywhere All At Once, Knor loopt nominatie mis

Everything Everywhere All At Once heeft zeer verrassend de meeste Oscarnominaties ontvangen, elf in totaal. Dat maakte de Academy of Motion Picture Arts and Sciences dinsdagmiddag bekend.

De bizarre scifi-komedie van ‘The Daniels’, zoals regisseurs Daniel Kwan en Daniel Scheinert zich noemen, ontving onder meer nominaties voor beste film, regie, scenario en hoofdrolspeelster Michelle Yeoh (60). De laatste speelt een Chinese immigrante in Amerika die allerlei doldwaze avonturen beleeft in parallelle universums.

Opvallende titel

Een andere opvallende titel in de categorie beste film is het Duitse WO I-drama All Quiet on the Western Front dat liefst negen nominaties kreeg, evenveel als het Ierse The Banshees of Inisherin. Het zijn duidelijk niet alleen grote Amerikaanse films waar de Oscarstemmers voor gingen. Ook de Zweedse tragikomedie Triangle of Sadness doet mee in de race om de beste film. Evenals Women Talking, het seksueel misbruik-drama van Sarah Polley, de enige vrouwelijke regisseur die kans maakt op de Oscar voor de beste film.

Ook België sleepte met Close van Lukas Dhont een Oscarnominatie in de wacht. Andere titels in de race om de Oscar voor de beste internationale film zijn The Quiet Girl uit Ierland, EO (Polen), Argentina, 1985 en de Duitse vaandeldrager All Quiet on the Western Front. Het Oostenrijkse Corsage liep een nominatie mis. Hetzelfde geldt voor Knor dat Neerlands hoop was in de categorie beste animatiefilm.

Favoriet bij de actrices

De grote verrassing bij de acteurs is Paul Mescal, genomineerd voor de mooie kleine arthousefilm Aftersun. Hij neemt het op tegen Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser en Bill Nighy. Favoriet bij de actrices is Cate Blanchett voor haar optreden als dirigent in Tár, al gooit ook Michelle Yeoh hoge ogen. Verrassing bij de actrices is de Engelse Andrea Riseborough, te zien in het kleine maar inmiddels bejubelde drama To Leslie, over een alleenstaande moeder in Texas die er in volle vaart haar loterijgeld doorheen jaagt.

De 95ste Oscaruitreiking vindt plaats in de nacht van zondag 12 op maandag 13 maart.

