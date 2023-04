Mediahistoricus Huub Wijfjes: ‘Laat Ongehoord Nederland het maar commercieel proberen’

Omroepen die eerder werden bestraft

In het verleden legde het Commissariaat voor de Media meerdere malen boetes op aan omroepen die zich niet hielden aan de Mediawet. Meestal ging het om sluikreclame, omroepen mogen geen commercieel belang hebben. Zo kreeg de Tros in 1993 een boete van 140.000 gulden omdat in een uitzending van Aktua in bedrijf werd beweerd dat het cd-aanbod in Nederlandse winkels zeer uitgebreid is. De uitzending zou zijn gefinancierd door sponsors.

Ook moest Veronica - toen dat nog een publieke omroep was - in 1990 75 uur tv-zendtijd inleveren als straf voor het investeren van publiek geld in het commerciële RTL-Veronique. Een jaar later werden de aandelen met forse winst weer verkocht. Dat was besteding van publiek geld aan de ondergraving van het publieke bestel; logisch dat men daar een einde aan maakte.

Er zijn ook voorbeelden van omroepen die hun zendmachtiging verloren door wanbeleid, de Islamitische Omroepstichting en de ‘groene’ omroep Llink bijvoorbeeld.