Medaille is al een halve eeuw geen medalje meer

Kranten berichten nu dagelijks over olympische medailles. Tot een halve eeuw geleden werd dat olympisch goud, zilver of brons op de radio en zelfs in geschreven teksten ook weleens aangeduid als medaljes.

Medalje is nu alleen nog een uitspraakvariant van medaille, dat meestal klinkt als ‘medaje’.

Vroeger was medalje echter ook als spellingvariant van medaille in gebruik. Niet alleen in informele teksten, want uit de historische krantendatabank Delpher blijkt dat medalje tot in de jaren zestig in sportberichten in kranten voorkomt. Geen wonder dat medalje tussen 1950 en 1999 op voorbeeldniveau in Van Dale figureerde: destijds zei je blijkbaar ‘jij krijgt een vetleren medalje’ om iemand op ironische wijze te complimenteren.

Mensen ‘uit het gewone volk’

Rond 1970 raakte de spelling medalje in onbruik, al werd deze variant ook nadien incidenteel nog aangetroffen, vooral in geciteerde uitspraken waarmee de taal van mensen ‘uit het gewone volk’ werd gekenschetst. Een vergelijkbare ontwikkeling zie je bij medaillon . De spreektaalvariant medaljon verdween na 1980 in rap tempo uit de geschreven media, al is de uitspraak medaljon nog wel gangbaar.

Beide woorden hebben nog meer gemeen. Het Nederlands heeft zowel medaille als medaillon ontleend aan het Frans, waarin beide woorden terug te voeren zijn op hetzelfde Italiaanse woord medaglia (erepenning, penning met de beeltenis van een bekende persoon, in de 13de eeuw echter ook de naam van een munt ter waarde van een halve denarius).

Bij wijze van hypothese wordt soms gezegd dat medaglia teruggaat op het Latijnse woord voor metaal (metallum). Gezien de oude betekenis ‘halve denarius’ van medaglia is het echter aannemelijker dat er een verband is met het medialia (halfje) in het Laatlatijn, afgeleid van medium (het midden) in het klassieke latijn.