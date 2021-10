Maxime Garcia Diaz kneedt verontrustende teksten over het online leven

Maxime Garcia Diaz stelt prangende vragen bij en over het leven online.

Ik had de bundel van Maxime Garcia Diaz nog niet opengeslagen of ik dwaalde al over het internet, op zoek naar wat hivemind nu precies was. Via fascinerende omwegen bracht Google me naar een betekenis: collectief bewustzijn of collectieve intelligentie. Het zou niet de enige keer zijn dat ik tijdens het lezen van Het is warm in de hivemind overstapte naar de digitale wereld en terug.

Want in het debuut van Maxime Garcia Diaz – ze won in 2019 het NK Poetry Slam – is de grens tussen reëel en virtueel nauwelijks nog bestaand. Het is een bundel die het leven met en op het internet exploreert en bekritiseert. Garcia Diaz is van 1993. Iets ouder, maar niet veel, dan ‘floor wolkenfeldt’ uit een van gedichten, die ‘nog nooit een beeldscherm gezien [heeft]/ dat niet ­reageerde op haar aanraking’.

Je kunt floor wolkenfeldt zien als de cloud (‘not made of mud’), waar ook de dichter mee opgroeide – en met haar een hele generatie – in een tijd waarin ‘informatie haar ­lichaam verloor’ en de wereld niet meer alleen is waar we in rondlopen. Maar net zoveel virtueel, vol games, posts en comments, video’s en eindeloze andere stromen informatie. Meerstemmig en meertalig.

Superieure vormen van corruptie

En dat is ook deze poëzie. Switchend van Nederlands naar Engels en soms Frans, met Wikipedia en YouTube permanent stand-by – om op te zoeken wie Satoshi Nakamoto was en wat een sim child, of wat voor muziek Avril Lavigne maakte en eindeloos, eindeloos veel meer – kneedt Garcia Diaz fragmentarische en verontrustende teksten.

Want schotelt dat internet, behalve onbegrensde mogelijkheden, geen ‘superieure vormen van corruptie’ voor? De illusie van het perfecte lichaam, de perfecte schoonheid en hoe dat leidt tot zelfvervreemding in hoofden van veel jonge meisjes ‘het spookt in mijn spiegelbeeld’.

Garcia Diaz ageert als ze in het voetspoor van de Amerikaanse beat poet Allen Ginsberg schrijft ‘ik zag de beste meisjes van mijn ­generatie/ hongerend, hysterisch, naakt’. Om daar de feitelijke constatering aan toe te voegen dat elk jaar ongeveer vijftien Nederlandse vrouwen aan anorexia overlijden.

Dit gelaagde debuut stelt prangende vragen. Is echt contact mogelijk in chats vol emoji’s en afkortingen (ilysm: I love yo so much, wjnmk: wil je nooit meer kwijt)? Het kan in terloopse zinnetjes – ‘i’ve grown/ ­interesting behind the desktop computer’ – ­diepe kraters slaan.

Maxime Garcia Diaz

Het is warm in de hivemind

De Bezige Bij; 80 blz. € 22,99

mad girl theory, or: audrey wollen never answered my email :(

after Allen Ginsberg Audrey schrijft every time you slice into the canon girls rush out like ghosts to write about them is an experiment in decentralized focus, fragmentation spacious affection, floating hearsay non-linear girl-history

ik zag de beste meisjes van mijn generatie vernietigd door verdriet ze spoken door mijn hoofd misschien is dit gotiek een krakend landhuis belegerd door geesten bloated with more bodies than a porn video warehouse Sylvia schrijft it was a queer, sultry summer the summer they electrocuted the Rosenbergs in augustus 2017 steeg het zelfmoordcijfer onder Amerikaanse tienermeisjes tot het hoogste in veertig jaar (it was a queer, sultry summer) ongeveer vijftien Nederlandse vrouwen overlijden elk jaar aan anorexia ik zag de beste meisjes van mijn generatie hongerend, hysterisch, naakt ze zweven over steden in elektrische korsetten met kapotte hersenkwabben ze zwerven door de lange gangen van het internet transformeren in hypersex zoeken veilige verbinding via Frankrijk, soms Duitsland algoritme fluistert in haar oor als ze haar eigen tepels aanraakt dit is kapitaal en het is een wapen en het kan je steken en het kan alleen maar tegen je the mermaid told me I was growing crooked the mermaid told me the seaweed was crackling and that my limbs should be shackled like a prisoner or else drawn & quartered & scattered through the coral reef to serve as a warning for the next little girl that sinks