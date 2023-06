Max vakantieman is er vooral voor landgenoten die willen dat in Verweggistan alles net zo gaat als thuis

Het is zomer en dus is Max vakantieman terug. Een consumentenprogramma van Omroep Max dat steevast mijn irritatiezone raakt. Waarom het me bozig maakt? Niet uit medelijden om wat Nederlanders in den vreemde aan narigheid overkomt. Nee, eerder om hun geschoffeerdheid over al dat onrecht. Ze willen wel duizenden kilometers reizen, maar alleen als daar in Verweggistan alles gaat via de Nederlandse normen.

Want wat zagen we in de eerste twee afleveringen? Echtparen die klaagden over de medische zorg op Sint-Maarten en Mallorca. Niet dat ze op die eilanden te weinig hulp hadden gekregen, nee, juist te veel. Zoals een vrouw die even bewusteloos was geraakt tijdens de heenvlucht en het achteraf belachelijk vindt dat de dokter een ecg liet maken. Of een andere vrouw die niet alleen een hechting kreeg, maar ook een foto van haar beenwond. Tja, als je zelf woont in een land waar artsen vragen ‘wat denkt u er zelf van?’ en ‘zullen we het eerst maar eens even aankijken?’, dan is zo’n zorgvuldige aanpak van een buitenlandse dokter natuurlijk al snel verdacht.

Maar duidelijk was dat deze mensen zich vooral lullig voelden uit angst te zijn opgelicht door de inlandse medicijnmannen. Want er was niets aan de hand geweest, dat wisten ze zeker. En dat bewezen ook hartfilmpje en foto.

Haren in het putje

Ook gaat in Max vakantieman de onzinnige rubriek maar door waarin een spion met irritante stem een van de bijna 20 miljoen hotelkamers op deze aardbol huurt, en dan gaat kijken of er haren in het putje zitten, er stof op de televisie ligt, en het bed niet te hard is. Wat voor ‘service’ is dit? Via de recensies op internet kun je tegenwoordig ieder adres checken voordat je reserveert.

Vreemd is ook dat de spion zegt: deze kamer kost zo en zoveel. Terwijl iedereen weet dat een hotelkamer altijd een andere prijs heeft.

Hij betaalde trouwens 268 euro voor een normale kamer in het hart van bierdrinkend Dublin. Nu komen veel toeristen daar sowieso om hun geld te laten wegstromen, maar 268 euro voor een gewoon bedje? Shocking.

Max vakantieman-presentator Sybrand Niessen.

Rust, reinheid en regelmaat, net als thuis

Eveneens hemeltergend: vliegtuigen hebben weleens vertraging! Of veranderen hun schema! Wil je even op en neer naar een leuke Europese stad, wordt er kostbare tijd van je stedentripje afgesnoept omdat je pas vele uren later kan vertrekken. ‘Dan stort je wereld wel even in’, vertelde een meneer die een paar daagjes naar Italië wilde. Had-ie nog geluk dat ie niet zoals een andere familie naar Kaapverdië ging, waar de all-inclusive ook royaal bleek te zijn met darminfecties.

Ben ik te cynisch als ik dan denk: it’s all in the game? Of is dit programma satirisch bedoeld? Zoekt de redactie speciaal naar landgenoten die wel willen reizen, maar geen avontuur blieven? Rust, reinheid en regelmaat, net als thuis?

Ik moet toegeven dat ook bij mij de boodschap van ombudsvrouw Jeanine Janssen uiteindelijk wel doorkomt: boek altijd een pakketreis, zo maak je één club verantwoordelijk voor al je reisleed. Verzeker je. En gaat er iets mis, ga dan niet zelf dokteren, maar bel de alarmcentrale.

En dan moeten we nu weer meeleven met een paar rijke ramptoeristen die in een onderzeeërtje de Titanic gingen bekijken. Wie voor dat uitzicht zijn leven wil riskeren, heeft daar vast goed over nagedacht. Nu maar hopen dat ze een pakketreis hebben geboekt.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.