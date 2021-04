Max Meldpunt toont het grote geldcircus achter de schermen bij D-reizen

Ook ik heb vouchers liggen. Vanwege een geannuleerde vlucht naar een – uitgestelde – bruiloft en voor een vakantiereis die wegens corona ook niet kon doorgaan. Mijn houding was altijd rustig en solidair: ach, heb ik ook eens pech. Ik kon die bedragen betalen, ik krijg er alleen niets voor retour. Maar om nou bij vliegmaatschappij en reisbureau om mijn geld te gaan drammen? Die bedrijven kunnen er ook niets aan doen, van mij hoeven ze niet failliet.

Wat een goedgelovig vouchermiepje ben ik toch.

Max Meldpunt toonde vrijdag iets van het grote geldcircus achter de schermen. Het ging over het faillissement van D-reizen en de vraag wat klanten gaan terugzien van hun aanbetalingen. Opgevoerd werden een paar vitale senioren – hé, dit is Omroep Max – die ter verhoging van het drama best wilden vertellen dat het misschien wel om hun laatste verre reis ging. Zoals Marjolijn, Robert en Elsje die nog één keer naar Nepal wilden, ‘om afscheid te nemen’. Ocharm, het had hun vijfde keer zullen zijn; een onvoltooid leven dreigt.

Via een kantoor van D-reizen hadden ze losse KLM-tickets geboekt en dat betekent dat ze niet kunnen aankloppen bij het SGR-garantiefonds: dat keert alleen uit in geval van pakketreizen. Hoe attent dus dat een medewerker van D-reizen ons trio berichtte dat het bedrijf op omvallen stond en dat ze het beste snel de vliegtickets konden inwisselen voor een of andere pakketreis. Want die kon in geval van nood wel gedeclareerd worden bij het SGR. Aldus ruilden de reizigers ‘Nepal’ in voor vakanties naar Fuerteventura en Egypte.

En passant hoorden ze dat de KLM de aanbetaling voor de tickets allang had teruggegeven – dankzij onze staatssteun? – maar dat D-reizen met dat geld van alles had gedaan, behalve het terugbetalen van de klant.

‘Schandalig, dit is gewoon fraude’

Je kan zeggen: sympathiek van die persoon bij D-reizen, dat hij zijn klanten een slimme route wees zodat ze toch in aanmerking komen voor het garantiefonds. Maar in MaxMeldpunt zag je SGR-directeur Erik Jan Reuver bijna ontploffen: “Schandalig, dit is gewoon fraude”. Of het hier om een specifieke eenmansactie ging of dat dit algemeen bedrijfsbeleid was om het faillissement ‘lichter’ te maken: het zal nog wel blijken.

Maar daar zit ik dan met m’n brave inborst, van ‘ach, ik slik mijn eigen verlies wel’ en ‘gedeelde smart is halve smart’, terwijl in de buitenwereld de grote geldgolven klotsen dat het een aard heeft. En zo’n baas van het door gemeenschapsgeld in de lucht gehouden Air France KLM toch gewoon een bonus krijgt van 2 miljoen.

Ik ga ook maar eens wat reisgeld terug hengelen.

En probeer me ondertussen in arren moede thuis te vermaken, nu weer met dat nieuwe zaterdagse familieprogramma Tik ‘m aan. Het draait om nerds die complexe kettingreacties bedenken, zo van: als je hier een knikker loslaat, zet je een beweging in gang die hopelijk een ingewikkeld parcours lang doorloopt en aan het eind van de rit een lampje laat branden. Of zo.

“Een beetje zoals jij in de keuken”, zei mijn meekijkende bankzitter. “Veel herrie, er valt van alles op de grond, maar uiteindelijk staat er dan toch een kopje thee.”

O, wat ga ik die definitief die vouchers verzilveren. Voor een enorm verre reis, en voor een persoon. Als-ie niet oppast.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.