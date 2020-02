Matthijs van Nieuwkerk stopt met DWDD

Van Nieuwkerk maakt dit tv-seizoen nog wel af: op 27 maart is de laatste uitzending van het BNNVARA-programma dat 15 jaar lang te zien was.

Het AD meldt dat de 59-jarige televisiepersoonlijkheid uiteindelijk besloot wel bij de publieke omroep te blijven: hij heeft voor drie jaar bijgetekend bij BNNVARA, waarvoor hij vanaf begin volgend jaar een nieuw zaterdagavondprogramma zou gaan maken. De Wereld Draait Door zou vanaf volgend seizoen worden vervangen door een nieuwe programma aan het begin van de avond.

Hij stapt dus niet over naar de commerciëlen, zoals de verwachting was, en zoals zijn NPO-collega Eva Jinek vorig jaar deed. De tv-coryfee verdiende bij de publieke omroep over 2018 nog 363.000 euro, maar moet eind maart - als zijn nieuwe contract in gaat - volgens de regels terug naar de balkenendenorm van 194.000. Bij RTL zou hij zijn oude salaris wel kunnen behouden, aldus het AD.

‘Vijftien jaar mooie tijd’

Het vertrek van Van Nieuwkerk komt niet onverwacht. Hij hintte er de afgelopen tijd al meerdere keren op. Zo zei de presentator vorig jaar zomer al in een interview met het tijdschrift Linda: "Ik heb het idee dat zoals er destijds een aantal redenen waren om bij DWDD te blijven, er nu een aantal redenen zijn om er in het voorjaar mee te stoppen." Van Nieuwkerk zit nu vijftien jaar bij het programma. "Dat is ook een mooie tijd, niet? Maar het belangrijkste is dat ik straks nog iets anders wil in mijn leven."

Van Nieuwkerk begon DWDD afwisselend met Francisco van Jole, maar die stopte na enkele maanden. Claudia de Breij nam kort daarna de maandagavonden voor haar rekening, maar hield dat in 2008 na twee jaar voor gezien.