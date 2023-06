Massaclaim tegen Amazon om illegaal volgen van miljoenen Nederlanders

Naar schatting vijf miljoen Nederlanders die de afgelopen jaren iets hebben gekocht bij webwinkel Amazon worden door de Amerikaanse techgigant in de gaten gehouden als zij op andere websites zijn. Op Funda bijvoorbeeld, bij de zoektocht naar een woning, of op een van de andere honderden websites die Amazon gebruikt om gegevens te verzamelen.

Dat is illegaal, want het bedrijf vraagt niet om toestemming of heeft geen geldige toestemming. Daarom stapt Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) naar de rechter voor een massaclaim tegen Amazon.

Alweer een massaclaim? Ja, er kan een zekere vermoeidheid optreden over massaclaims tegen techgiganten, erkent woordvoerder van de stichting Michel Langendijk. Maar massaclaims zijn naast miljardenboetes van onder meer de Europese Unie een manier om consumenten te beschermen tegen grote techbedrijven die denken overal mee weg te komen.

Amazon is anders dan Facebook en Twitter

Eerder zijn Facebook en Twitter al aangeklaagd, nu dus Amazon. Dat is toch iets anders dan de twee sociale-mediabedrijven, stelt Anouk Ruhaak, de voorzitter van de stichting. “Bij Facebook en Twitter betaal je voor gratis diensten met je data, maar Amazon is een webwinkel. We zijn betalende klanten. Dan ga je er niet van uit dat er nog zoveel data over ons verzameld worden.”

Dat Amazon gegevens verzamelt als iemand in de webwinkel iets koopt, zal niemand verbazen. “Maar waar we achter zijn gekomen is dat dat ook gebeurt op het moment dat je Amazon verlaat en naar andere websites gaat”, zegt Ruhaak. “Of je nu online huizen bekijkt, of zoekt op babynamen, Amazon achtervolgt je en slaat de gegevens op.”

Amazon staat in Europa geregistreerd in Luxemburg. De databeschermingsautoriteit van dat land stelde eerder al vast dat Amazon op zijn eigen platform (dat naast de webwinkel ook bestaat uit Kindle en Twitch) de privacyregels schond. Dat was voor SDBN reden om een onderzoek in te stellen.

Hoe Amazon zijn klanten volgt

Uit dat onderzoek bleek ook hoe Amazon zijn klanten volgt. Dat gebeurt via websites waarop het bedrijf adverteert, zoals Funda, Tripadvisor, voetbal.nl, panorama.nl en uitmetkinderen.nl. Wie als Amazon-klant op die websites komt, krijgt automatisch een klein bestandje van Amazon op de computer of mobiele telefoon geplaatst. Dat zijn zogeheten ‘tracking-cookies’. Daarvoor hoeft de advertentie van Amazon niet eens te worden getoond.

SDBN stelde vast dat bij 582 van de 10.000 in Nederland meest bezochte websites sprake is van cookie-tracking. Dat mag, maar alleen als een bezoeker toestemming geeft. Daar gaat het mis. De vraag ‘gaat u akkoord met het plaatsen van cookies’ wordt weliswaar gesteld, maar het antwoord blijkt er niet toe te doen.

“Er is vaak al een cookie geplaatst voordat je de vraag krijgt of je daarmee instemt. Zeg je ‘nee’, dan blijft dat cookiebestandje er gewoon staan en ligt de informatie reeds bij Amazon. Dat is hartstikke illegaal.”

Amazon ontkent dat het de wet overtreedt

Daarnaast zijn er nog honderden websites waarbij de bezoeker geen volledige informatie krijgt over de cookies. Zo is bijna nergens terug te vinden dat Amazon ook cookies plaatst en de gegevens opslaat om zijn profielen uit te breiden. Door dat soort informatie niet te delen, is de toestemming niet geldig, stelt SDBN.

De stichting heeft een brief gestuurd naar Amazon. Een reactie is er nog niet. “Als we inderdaad geen reactie krijgen, dan klagen we Amazon aan”, zegt Ruhaak. “Dat doen we namens zo’n vijf miljoen Nederlanders. Hoe meer mensen zich via jestaattekoop.nl bij ons melden, des te sterker we staan. Wij willen een schadevergoeding. In zaken over andere privacyschendingen hebben claimrechters tussen de 200 en 2000 euro per persoon uitgekeerd. Mensen hebben een enorm risico gelopen op deze manier.”

Amazon ontkent dat het de wet overtreedt. “We bekijken momenteel de inhoud van de brief en zullen te zijner tijd reageren”, schrijft een woordvoerder in een email.

Facebook schond tien jaar lang privacyrechten van Nederlandse gebruikers

Het was de eerste Nederlandse uitspraak in een grote privacyzaak die afgelopen maart werd gedaan in Amsterdam. De rechter oordeelde dat Facebook onrechtmatig handelde bij de verwerking van persoonsgegevens. De uitspraak kan ook gevolgen hebben voor andere socialemediabedrijven.