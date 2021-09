Massaal protest evenementenbranche: ‘De regering neemt de culturele sector niet serieus’

Het Amsterdamse Westerpark, startpunt van de Unmute Us-demonstratie in de hoofdstad, voelt vanmiddag als een festivalterrein. Harde techno dreunt uit geluidsinstallaties die op grote vrachtwagens zijn gemonteerd. Om verwarring te voorkomen heeft de organisatie borden opgehangen waarop nadrukkelijk wordt vermeld dat het hier om een protest gaat, in plaats van een dance evenement.

In de hoofdstad zijn verreweg de meeste demonstranten op de been om het kabinet aan te sporen de evenementensector verder te heropenen. Volgens de organisatie waren het er 80.000, de autoriteiten houden het op 35.000. In de andere steden - Nijmegen, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Tilburg en Utrecht - waren tienduizenden mensen op de been en reden geluidswagens met dj's mee in de optocht.

Veel bezoekers in Amsterdam hebben zelf ook aan muziek gedacht. Twee jongens rijden rond in een omgebouwde bakfiets, uitgerust met een draaitafel en gigantische speaker. Een voorbijganger drukt de bestuurder enthousiast een biertje in de hand. “Het is toch geweldig wat die gasten doen!”

Het is een bonte stoet aan demonstranten die zich hebben verzameld. Een zeer divers gezelschap, van gabbers tot klassieke musici, en alles wat zich daartussen bevindt. Zwarte hardcore vlaggen wapperen naast regenboogvlaggen in de wind. Opvallend is de originaliteit van de leuzen op de protestborden en spandoeken. ‘Ik wil evenwicht voor kelders met weinig licht.’ ‘Is er nog hoop voor mijn stroboscoop?’ En ‘mijn vader is veel leuker als hij soms naar een feestje mag.’

Tussen alle technobeats zou je misschien geen klassiek geschoolde musici verwachten, maar toch is operazangeres Martina Prins van de partij. Ook zij heeft al anderhalf jaar nauwelijks werk door de beperkende maatregelen. Ze heeft samen met collega’s uit de klassieke muziekstroming afgesproken bij een van de ingangen van het park. “De regering beschouwt ons als hobbyisten, ze nemen de culturele sector niet serieus. We zijn het laatste ‘gekkie’ in de rij die zich nog laat ‘muten’. Het is gewoon bloedirritant.”

Twee weken geleden was Prins ook al bij het eerste Unmute Us-protest. Ze vindt het ‘bizar’ dat de regering niet met een goed antwoord komt op het protest van zoveel mensen. Zanglerares Martje heeft er voor gekozen om de 92ste verjaardag van haar oom over te slaan om het protest te kunnen bijwonen. “Ik vind dit te belangrijk om te missen. Er ontstaat op deze manier een verloren generatie in Nederland.” Ze overweegt om te stoppen met haar zangschool, als de maatregelen nog langer aanhouden.

Zodra de stoet het park verlaat en de straat heeft bereikt komt het protest pas echt goed op gang. Er wordt flink gedanst, handen gaan de lucht in. Niemand houdt anderhalve meter afstand. Politieagenten bekijken de menigte met een glimlach op het gezicht - de sfeer is goed. Bellenblaas- en rookmachines maken het feest compleet. Toeschouwers hangen uit de ramen van hun appartementen om het schouwspel dat zich op straat afspeelt te aanschouwen. Een vader danst met een baby in zijn armen mee op de muziek. De grens tussen protest en straatfeest begint te vervagen.

Lees ook:

Evenementenbranche maakt zich op voor nieuw Unmute Us-protest: ‘Als het nu niet kan, wanneer dan wel?’

Het is al te laat om de festivalzomer te redden, maar dat is geen reden om nog langer dicht te blijven, zegt de evenementenbranche. Stop met beperkingen als maximaal 750 man of een vaste stoel bij meer bezoekers.