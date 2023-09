Martijn Garsthagen (49) trotseerde de modderpoel op het Burning Man-festival: ‘Als een kraanvogel liep ik naar de wc’s’

Als Martijn Garsthagen op vrijdagmiddag om 13.00 uur gaat slapen, heeft hij op Burning Man al vier ‘fantastische’ dagen achter de rug. Op het Amerikaanse festival is tot dan toe slechts een beetje regen gevallen; vanwege de locatie - de woestijn van de staat Nevada - is dat uitzonderlijk, maar nog geen reden tot zorg.

Wanneer de 49-jarige kapper uit Amsterdam zes uur later wakker wordt en zijn tent opendoet, is “alles een grote modderpoel” geworden, vertelt hij. “Er hing een soort covid-vibe. Ineens bleef iedereen binnen. Niemand durfde nog te lopen, uit angst om te vallen. De mensen die dat wel deden hadden zipzakken en tiewraps om hun schoenen gebonden.”

Met een mijnwerkerslamp op zijn hoofd baant Garsthagen zich een weg naar de wc's. “Als een soort kraanvogel liep ik door de modder, want als je valt zit je eronder. En douchen is op zo'n moment lastig.”

Verspreiden van liefde

De leegte op het festival staat in groot contrast met de normale gang van zaken. De ongeveer 70.000 bezoekers trekken dagelijks vanuit verschillende tentenkampen naar de zogeheten Playa. Op die grote open plek, in het midden van het festivalterrein, staan honderden kunstwerken. Ook trekken er grote karren langs met daarop diskjockeys en geluidssystemen.

Bij het samenzijn dat op het festival ontstaat is liefde het sleutelwoord, blijkt uit het verhaal van Garsthagen. “Er is geen geld op Burning Man, overal bieden mensen gratis eten en drinken aan. En het is geen voor wat hoort wat, dus iedereen bedenkt gewoon iets om liefde te verspreiden. Ikzelf ben kapper, dus knip het haar van mensen, maar een ander maakt bijvoorbeeld kettingen of geeft knuffels.”

Te voet door de woestijn

De grote hoeveelheid regen maakt aan het feestgedruis dit jaar een abrupt einde. Binnen 24 uur valt er evenveel regen als er in de normaal gesproken droge regio in zo’n twee à drie maanden valt.

De modder die daarmee ontstaat is niet goed begaanbaar met de auto. De organisatie besluit om iedereen toegang tot wifi te geven en het verlaten van het terrein per auto te verbieden. “Elke auto of camper die vast komt te zitten of diepe gleuven veroorzaakt werd een probleem”, legt Garsthagen uit.

Omdat hij zelf niet met de auto was, kon de Amsterdammer makkelijk de beslissing maken om weg te gaan. “Onze tent werd steeds natter en natter, en je weet niet wat er gaat gebeuren op lange termijn. Ik heb thuis verplichtingen, en had behalve een koffer niet veel spullen bij me.”

Op zaterdag verlaat Garsthagen met een groepje van twaalf mensen te voet het terrein. Ongeveer zes mijl loopt hij door de woestijn om bij een weg te komen, waar hij vervoer naar het plaatsje Reno vindt. Vanuit daar vliegt hij naar San Francisco en vervolgens terug naar Amsterdam.

