Martien Meiland is echt, maar de rest moet wel blijven meedoen

Meiiid, wat heb jij een smerig bekkie”, flapt Martien Meiland er uit als hij zijn kleindochtertje Claire ziet eten. De uitspraken van de flamboyante tv-ontdekking zijn deel van de magneetkracht van de SBS6-hit ‘Chateau Meiland’, over het Franse kasteel dat Martien uitbaat met zijn vrouw Erica, dochter Maxime, kleindochtertje Claire en huisvriendin Caroline van Eeden.

Zappen naar ‘Chateau Meiland’ op dinsdagavond betekent blijven plakken. Martien kookt en decoreert, vloekt en tiert en slaakt het ene kreetje na het andere. Jeroen Pauw is ook al fan, zegt-ie. Het reality-programma trekt elke week rond de miljoen kijkers. Maar hoe ‘real’ is het? Vorige week vertrok Caroline terug naar Nederland vanwege uitputting en vermeende ruzie. Pardoes stuurde Talpa haar terug om het seizoen af te maken. Dat karakter móest er kennelijk in. En inderdaad, zij is de tweede helft van het Jut-en-Julduo, Martien kookt en shopt vooral met haar en onderneemt niet veel activiteiten samen met de verder klussende Erica.

Bekend door ‘Ik vertrek’

De show draait allemaal om interieurontwerper Martien Meiland (58). Hij vliegt zo uit de bocht (“Dat zijn toch druíuiuipers” over Erica’s schilderwerk) dat hij in dit reality-verhaal wel echt móet zijn. Daar had John de Mol een goede neus voor. Het stel raakte bekend door ‘Ik vertrek’ (Tros) in 2006. Heimwee zoog hen terug, Martien kwam uit de kast als homo, ze scheidden.

Maar het klusbloed stroomde waar het niet gaan kon, de genegenheid was er nog, en de twee exen maakten nieuwe trouw- en vertrekplannen. De Mol kreeg er lucht van en gaf hen een eigen programma. In seizoen één zie je hoe het gezin weer gestrest afscheid nam van Nederland, hoe de verhuiswagen vastzat in de modder en hoe ze in het vervallen kasteel begonnen te klussen.

Wat zie je allemaal niet, kun je ook denken. Waar geeft Talpa nog meer een injectie? Het blijft toch een raadsel hoe ze die bouwval zo mooi kregen en waar ze het van doen. Af en toe komt een elektricien een stopcontact aanleggen, Erica bikt, plamuurt en schildert, Martien wappert ook even met een roller. Maar als kleindochter Claire uit haar middagslaapje ontwaakt in de kamer naast hem, belt hij dochter Maxime en laat hij zijn halve muurtje kaal om met Caroline te gaan shoppen. Onderweg nemen ze én de verkeerde route én veroorzaken ze bijna een paar ongelukken. “Als hij een lampje moet aansluiten staat-ie al onder stroom”, grapt zijn dochter.

Hij lijkt twee linkerhanden te hebben, gracieus bij de pols neergebogen, maar tovert ondertussen wel een rijk gedecoreerd kasteel tevoorschijn en kookt dagelijks een driegangenmenu voor zijn gasten.

Vijf kamers volgeboekt

Nou ja, ze werken keihard, van acht tot middernacht had Caroline gezegd. Nu begin ik te snappen waar ze het van doen. De vijf niet goedkope kamers zijn tot eind 2020 volgeboekt. ‘Chateau Meiland’ maakt kans op de Gouden Televizier-Ring, Martien verovert de Nederlandse televisie nu ook in ‘Ranking the Stars’ op woensdag (nu bij RTL5); Emma Wortelboer heet door hem nu ‘Worteldoek’. Hij heeft nog een woonwinkel, een column in de Privé en presenteert vanaf volgende maand een eigen ‘Tussen Kunst en Kitsch’-achtig SBS-programma, ‘Cash or Trash’. Martien is niet te scripten, daarom is hij zo leuk. Maar de rest moet wel mee.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.