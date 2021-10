Mark Janssen maakt furore met zijn artistieke prentenboeken: ‘Een beetje chic mag best’

In het schilderachtige Valkenburg aan de Geul kun je de wandelbordjes volgen naar het sprookjesbos, het pretpark of de kasteelruïne. Óf je gaat op de koffie bij Mark Janssen, illustrator en schrijver van kinderboeken. Hij woont vlakbij het riviertje dat in juli een ravage aanrichtte – nu een ondiep stroompje, lieflijk kabbelend in de najaarszon.

Janssen (47) speelt een hoofdrol in de Kinderboekenweek, die morgen begint. Hij maakte het bijbehorende prentenboek Dromer. Het werk was deze zomer net klaar toen ook zíjn huis onderliep. Het water stroomde via de kelderraampjes naar binnen. De begane grond kwam blank te staan en de houten vloer trok krom. Die vloer moest eruit. Er liggen nu ruwe afdekplaten in de woonkamer; de overbelaste werklui hebben nog geen tijd gehad om de boel in de oude staat te herstellen.

Analoog

Zijn atelier, op de eerste etage, bleef gelukkig gespaard. Het is een lichte, opgeruimde kamer met ordelijk opgestelde tubes verf, kwasten en potloden. Aan de muur hangt eigen werk. Híer, in deze serene sfeer van overzicht en stilte, maakt Janssen zijn prachtige, kleurrijke prenten vol contrast en diepte. Hij begint die platen altijd ‘analoog’, legt hij uit. “Ik schilder met aquarel- of acrylverf op papier. Ik geloof namelijk in het toeval: een vlek geeft soms een geweldig effect, en verf kan onverwacht mooi uitvloeien. Dat mis je op de computer.”

Uiteindelijk scant hij elke prent voor de digitale nabewerking, de laatste 25 procent van het proces: schaduwen erbij, accenten, wolkpatronen, andere kleuren, extra figuurtjes, enzovoort. Vroeger werkte hij 100 procent analoog, uit een zeker purisme. Maar de ‘finishing touch’ op het beeldscherm is toch wel erg handig. “Alleen het eindresultaat telt, vind ik nu. Zolang je het digitale er maar niet aan afziet.”

Een illustratie van Mark Janssen.

Worden wat je wil

Op een centrale boekenplank staat zijn nieuwste aanwinst: Dromer, grofweg bedoeld voor 4- tot 7-jarigen, maar ‘ook heel geschikt voor volwassenen’. Het album sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek: ‘worden wat je wil’, over beroepen waar je van droomt. “Ik zou het te makkelijk vinden om bij dit thema de eerste afslag naar links te nemen”, zegt Janssen boven een stuk vlaai van de beste banketbakker uit zijn stadje. “Het lag voor de hand om allerlei spectaculaire beroepen uit te beelden; beroepen van de toekomst, of gewoon hele gekke of heel aparte uit het verleden. Maar ik wilde een laag dieper gaan: het publiek aan het denken zetten.”

Het prentenboek gaat over Aron, een jongetje dat heel verdrietig is omdat hij als enige in de klas nog niet weet wat hij later wil worden. Arons vader probeert hem gerust te stellen. Hij legt uit dat je drie soorten kinderen hebt. De doeners, die later huizen gaan bouwen; de denkers, die het liefst moeilijke sommen oplossen; en tenslotte de dromers, de creatievelingen die de wereld een beetje mooier maken met hun bijzondere uitingen en visies.

“Net op het moment dat de vader het woord ‘dromers’ wil uitspreken, krijgt Aron een wegtrekker”, zegt Janssen. “Het jongetje wordt helemaal in beslag genomen door een fantasie die zich aan hem opdringt. Hij belandt in een droomwereld vol rondvliegende dieren en draken, een visueel spektakel waar ik vier volledige spreads voor inruim. Dat vind ik grappig: juist als de vader iets cruciaals uitlegt over creativiteit, dwalen Arons gedachten af. Ik beschrijf dat niet expliciet, maar breng het met veel vuurwerk in beeld.”

Het is een boek waar je kippenvel van krijgt, ook als je achterin de veertig bent. Dat verdrietige jongetje, die liefdevolle vader, de psychedelische kleurexplosie: Janssen grijpt je bij de lurven.

Een illustratie van Mark Janssen.

Doorgeefluik

De tekenaar vindt het bijzonder dat hij mensen weet te raken. “Het went nooit”, zegt hij. “Als creatieveling tap je uit een droomwereld: een goddelijke, universele, onuitputtelijke bron van schoonheid, melodieën, kleuren, vormen, composities en briljante teksten. Je bent een doorgeefluik. Het blijft iets unieks als het je lukt om het publiek te ontroeren met de ideeën uit die andere wereld.”

De dromerige Aron uit het verhaal, dat is natuurlijk de tekenaar zelf. Janssen koos ooit voor een studie aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht, al waarschuwde zijn omgeving ervoor dat hij het als kunstenaar wel eens moeilijk kon krijgen met geld verdienen. Inmiddels gaat het hem voor de wind; hij heeft 450 boeken van verschillende auteurs geïllustreerd en heeft daarnaast tien eigen prentenboeken op zijn naam.

“Met mijn nieuwe boek wil ik laten zien dat dromers heel belangrijk zijn”, zegt hij. “En dat alles goed komt als je je hart volgt. Hopelijk is dat ook een mooie boodschap voor volwassenen; je hebt vroeger misschien niet de kans gekregen om je passie te volgen, maar je kunt alsnog een switch maken en gaan schrijven, tekenen of fotograferen. Wat je wil!”

Geen fastfood

Het prentenboek ademt de typische ‘Mark Janssen-sfeer’, zegt hij: een tikje contemplatief en diep menselijk. “Mijn boeken zijn geen fastfood. Ik behandel grote thema’s als rouwverwerking in Altijd dichtbij en verbeelding in Niets gebeurd. Ik vind het fijn om een boodschap over te brengen. Geen religie of moraal, daar heb ik een hekel aan. Eerder een boodschap die zo ver is opengetrokken dat iedereen ’m kan meevoelen. Vriendschap, liefde, verbeelding: dat soort kernwaarden draag ik graag uit.”

Die behoefte had hij een kleine vijfentwintig jaar geleden nog niet, toen hij na zijn studie neerstreek in Valkenburg. Hij begon er als illustrator van andermans kinderboeken. Na vijftien jaar merkte hij dat hij méér te vertellen had. Er begon toen ook iets te knagen. “Bij een geïllustreerd kinderboek ging vaak veel media-aandacht naar de schrijver”, zegt hij. “Als illustrator heb je weliswaar de helft van het werk gedaan, maar je krijgt nooit de helft van de bespreking in de krant. Ik had het gevoel dat mijn werk wel wat meer gezien mocht worden.”

Daarom begon hij in 2015 met zijn eerste eigen prentenboek: Niets gebeurd. Het sloeg aan. Zijn zorg – zou er wel genoeg geld binnenkomen als hij een half jaar aan één boek werkte? – bleek ongegrond. Sterker nog, zijn boeken kregen internationaal succes. Duitsland, Spanje, Mexico, Nepal, Rusland: er staan allerlei exotische vertalingen bij hem in de kast. “Ik streef er bewust naar om de grens over te gaan”, verklaart hij. “Hoe groter je publiek, hoe beter. Daarom kies ik ook voor universele, menselijke thema’s. Die herkent iedereen, ongeacht huidskleur of religie.”

Een illustratie van Mark Janssen.

Schoonheid

Janssen maakt nu ongeveer één eigen prentenboek per jaar, aangevuld met twee of drie werken van anderen die hij illustreert. Die balans bevalt hem. Alleen nog eigen werk, dat zou hij niet willen. “Dan kook ik te veel in. Het is heel verfrissend om af en toe te tekenen voor andere schrijvers met hun eigen visie, stijl en beeldtaal. Ze doen dingen waar ik uit mezelf misschien niet op zou zijn gekomen.”

Hij streeft ernaar dat zijn prentenboeken een ‘mooie, artistieke uitstraling’ hebben en tegelijk toegankelijk zijn. “Een beetje chic mag best”, zegt hij. “Ik wil de mensen graag een vorm van schoonheid voorleggen. Als je veel tijd en energie in je tekeningen stopt, dan voelt de lezer dat, daar ben ik van overtuigd.”

Door zijn hoge eisen is het tekenen wel een ‘struggle’, bekent hij. “Het is maar goed dat lezers niet weten dat zo’n prentenboek veel bloed, zweet en tranen kost. Elke tekening begint bij mij met chaos. Het beeld spreekt nog niet, het communiceert nog niet. Dan ga ik als een soort geneesheer aan de slag: wat irriteert me aan deze tekening, waar zit de kwaal? Als ik dit voorwerp nou eens weghaal, of ik geef de dakpannen dezelfde kleur als… en dan klopt het ineens wél! Ik vind het bijzonder interessant om zo’n casus op te lossen. Alle haken en ogen moeten eruit voordat een tekening het boek haalt.”

Janssen is inmiddels niet alleen een specialist in tekenen, maar ook in verhalende tekst en spanningsopbouw. Hij geeft uitgebreide cursussen waarin hij onderwijst hoe je als kunstenaar je eigen prentenboek kunt maken.

“Je moet heel goed weten wat je weggeeft en wat je achterhoudt, wanneer je gas geeft en wanneer de explosie komt”, doceert hij. “Je moet pas tegen het eind je geheim prijsgeven, de pay-off. Want het kindje moet uiteraard wel met een voldaan gevoel het boek dichtklappen. Om vervolgens te denken: ik wil het nóg eens lezen!”

Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’ is het thema van de 67ste Kinderboekenweek, die woensdag [6 oktober] begint en loopt tot en met 17 oktober. Het Kinderboekenweekgeschenk, gratis bij aankoop van ten minste 12,50 euro aan kinderboeken, is dit jaar geschreven door Bette Westera. Mark Janssen maakte het Prentenboek, te koop voor 7,25 euro. De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland. Voor de tiende keer brengt Kinderen voor Kinderen een lied uit dat past bij het thema van de week.

