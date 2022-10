Marina Abramović is een heler voor de mensheid geworden

Wie anders dan Marina Abramović (75), superster van de performancekunst, krijgt popicoon Lady Gaga zover om tijdens een privéworkshop vier dagen lang niet te eten en te spreken, en geblinddoekt en naakt haar weg terug te vinden uit een bos?

Daarbij vergeleken moet het voor Abramović een makkie zijn om een volgepakt theater Carré in Amsterdam ademhalingsoefeningen te laten doen, de bezoekers ‘oeh’, ‘ah’ en ‘meh’ te laten zoemen en tien minuten lang naar primaire kleuren te laten staren.

Er zijn maar weinig bezoekers die niet willen meedoen aan de oefeningen uit haar beroemde Abramović-methode. Je reinigt er je geest mee, verklaart de kunstdiva met zalvende stem in het Engels met zwaar Balkanaccent. Op die manier kun je No Intermission, een zes uur durende manifestatie van tien door Abramović geselecteerde performancekunstenaars, in ‘complete awareness’ (volledig bewustzijn) ondergaan.

Abramović is eerst zelf even middelpunt

We doen slechts een handjevol oefeningen die Abramović heeft ontwikkeld om dat te bereiken. Ze vertelt dat haar methode draait om complete overgave, volledige aanwezigheid en participatie van het publiek. Voordat haar kunstenaars aan bod komen, is Abramović eerst zelf nog even middelpunt.

De diva werd beroemd met performances waarin ze haar lichaam extreme dingen liet ondergaan. Ze stak zichzelf in brand, stond het toe dat het publiek in haar lichaam sneed (met een pistool op haar schieten mocht ook, maar daar was geen animo voor). Alles over voor de grootst mogelijke zeggingskracht. De littekens staan nog op haar lijf.

Bijna alle bezoekers doen mee aan de oefeningen. Beeld Joy Hansson

Marina Abramović werd gedurende haar vijftigjarige carrière belachelijk gemaakt, voor exhibitionist en masochist uitgemaakt, en tegenwoordig zijn er complotdenkers die ervan overtuigd zijn dat ze een kannibalistische satanist is en deel uitmaakt van een pedofiele bende. De vijfpuntige sterren die ze gebruikte in haar werk uit de seventies (niet een duivels pentagram dat complotdenkers erin menen te zien, maar een symbool van het communisme uit haar jeugd), bloed dat vloeit, de flirt met de dood en haar lange donkere haren zijn daar debet aan.

Wagner wist al hoe het werkte

Het publiek hangt aan Abramović’ lippen tijdens haar inleidende college over de helende kwaliteiten van performancekunst. Wagner wist al hoe dat werkte, vertelt ze, met zijn vijftien uur durende Ring des Nibelungen.

En wat te denken van de Taiwanese kunstenaar Tehching Hsieh, die ze haar ‘meester’ noemt. Hsieh stelde zichzelf centraal in performances die, in z’n uppie opgesloten in een kale cel, wel een heel jaar konden duren. Abramović: “Ik hou van het moment waarop de performance het leven zelf wordt.”

Zelf zat de charismatische Abramović drie maanden lang, acht uur per dag, in een New Yorks museum terwijl ze bezoekers persoonlijk een minuut lang doordringend in de ogen keek. Deze legendarische performance, The artist is present in 2010 in Moma New York, trok 850.000 bezoekers. Het filmpje waarin ze een traantje liet toen haar jarenlange liefdespartner Ulay – met wie ze jarenlang een berucht performanceduo vormde – na dertig jaar brouille weer tegenover haar kwam te zitten, ging de wereld over.

De perceptie van tijd veranderen

The artist is present was gebaseerd op Abramović’ overtuiging dat je de lengte van een performance moet uitrekken om de perceptie van tijd te veranderen om zo een diepere betrokkenheid bij de ervaring te bevorderen. Heel belangrijk, vertelt ze in Carré, in tijden waarin we louter op schermen koekeloeren en van elkaar vervreemd zijn geraakt.

Daarom doen we ter afsluiting van haar college een miniversie van The artist is present. Abramović vraagt ons een wildvreemde die naast ons zit diep in de ogen te kijken. Zonder te knipperen. Da’s een opgave en flink confronterend. Maar ook mooi en verbindend. Hier en daar vloeit zelfs een traan in de zaal.

Dan zijn we klaar voor het werk van haar protegés. Het is Abramović op haar 75ste niet meer te doen om meer eigen performances. Vanuit het Marina Abramović Institute geeft ze workshops over ‘de methode-Abramović’ en helpt ze jonge kunstenaars op weg om betekenisvolle performances te maken.

Zooitje ongeregeld

De door haar geselecteerde kunstenaars in Carré passen uitstekend in haar straatje. Ze vertolken hun performances niet keurig in toneelopstelling, maar kriskras door het theatergebouw: van foyers en gangen tot catacomben en toiletten. Het statige Carré is omgetoverd tot een performancetempel en een aangenaam zooitje ongeregeld.

De veelal interactieve performances variëren van een rauw, do-it-yourself-rockconcert, tot borduursessies in de kelder en een clown op rode Crocs die met zó’n aanstekelijk lach door alles en iedereen heen banjert, dat je wel mee móét doen met haar angstaanjagende gekte.

Veel indruk maakt de theatrale sit-in Bee Intense van de Servische Ana Prvački op het voortoneel. Ga maar lekker zitten – of liever: liggen – en laat je meevoeren op haar hypnotiserende woorden. Denk jezelf ‘om’ tot een bij die zich wentelt in honing, gun jezelf zo’n bad van zoetheid, zegt Prvački met zoetgevooisde stem. Er komt daadwerkelijk honing uit de toneeltoren druppen, waaraan de bezoekers zich vervolgens met uitgestoken handen gulzig laven.

Bewusteloos, ritueel afscheid

Een stomp in de maag is de performance van de Spaanse kunstenaar Abel Azcona. Hij laat zich live bedwelmen met antipsychotica en bewusteloos ronddragen. Het gaat om een ritueel afscheid van zijn moeder, die hem als kind verwaarloosde en liet misbruiken. Zij werd in bedwelmde toestand verkracht in de nacht waarin Azcona moet zijn verwekt. Nu ensceneert hij onder dezelfde omstandigheden zijn performancedood.

Wanneer bezoekers rond zijn baar zitten en zich bewust van zijn schokkende verhaal zijn naakte voeten strelen, uit compassie en medemenselijkheid, is in één klap duidelijk wat Abramović bedoelt met de helende kracht van performance.

Van martelaar voor de kunst is Abramović heler voor de mensheid geworden.

Urineren in slow motion Abramović’ methode, een potpourri van mindfulness-aspecten uit oosterse religies met een arty sausje, is niet alleen aan performancekunstenaars voorbehouden. Iederéén, met welk beroep dan ook, heeft er baat bij volgens de kunstenares. Moeilijk te begrijpen zijn de oefeningen uit haar methode niet, soms wel erg lastig uitvoerbaar. Die van popicoon Lady Gaga kenden we al: verlaat het huis en ga naar het bos, waar je geblinddoekt bent, en probeer dan je weg terug naar huis te vinden. Abramović legt uit dat het om bewustwording gaat: “Net als een blinde moet een kunstenaar leren zien met zijn of haar hele lichaam.” Nog een bewustwordingsoefening uit de performancetrukendoos: doe de hele dag alles héél langzaam. Lopen, water drinken, douchen. “Urineren in slow motion is erg moeilijk, maar probeer het”, aldus Abramović.

