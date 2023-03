Mariëtte Hamer zette werkgevend Nederland volledig op scherp in Op1

“Ik spreek veel mensen in het bedrijfsleven. Als ze zeggen ‘Mariëtte, in mijn bedrijf komt het niet voor’ dan zeg ik: dan moet je heel goed gaan kijken, want het kan gewoon niet dat het niet voorkomt. En weet jij van niets, dan betekent dat dat het zó onveilig is dat mensen zich niet durven uitspreken.”

Jemig de pemig. Een nogal radicale Mariëtte Hamer zette werkgevend Nederland volledig op scherp, woensdag in Op1. De officiële regeringscommissaris voor seksueel wangedrag reageerde daar op een rapport over The Voice of Holland. Gemaakt in opdracht van ITV, de Britse producent van het programma.

Vlek op vlek

Enerzijds leken Hamer en ook mediadeskundige Tina Nijkamp het nieuwe rapport te ervaren als vlek op vlek. De inhoud – ‘moeilijk document, heel juridisch geschreven’ zei Nijkamp – is blijkbaar vooral een aftasting van de juridische en financiële implicaties van het gefoezel, draait meer om geld dan om de slachtoffers. Maar het zou wel bewijzen dat John de Mol ongelijk had, toen hij beweerde dat er zou zijn ingegrepen als hij maar op de hoogte was geweest. Klachten zîjn geuit, maar werden niet opgepikt.

In een schriftelijke reactie deelt ITV een flinke sneer uit naar De Mol: “Als de klachten over ongepast gedrag waren doorverwezen naar het ITV management in Londen, zou de reactie anders zijn geweest. We willen onze excuses aanbieden aan de mensen die het juiste hebben gedaan door hun zorgen te uiten.”

Hoe dan ook hamerde Hamer erop: blijf foute situaties melden. Ze citeerde uit recent CBS-onderzoek: een op de twee jonge vrouwen maakte vorig jaar intimiderend seksueel gedrag mee. Al dan niet online. Een veel hoger cijfer dan bij een peiling in 2020. Het goede nieuws kan dus zijn dat jonge mensen zich al veel gemakkelijker uitspreken, beter beseffend wat ze wel en niet willen.

Te snel beledigd

Een vermoeden dat werd bevestigd in Dit is de kwestie (EO), ook woensdag, maar dan wel met een kritische kanttekening: waar slaat mondigheid en zelfbescherming door naar slappe hap? De jeugdigen van tegenwoordig – generatie Z, met jaargang 1996 tot 2010 – worden wel cynisch snowflakes genoemd, omdat ze te emotioneel zijn, te snel beledigd en niet in staat met kritiek om te gaan. Zoals studenten die het als onveilig ervaren om tijdens college hardop een mening te moeten geven. Maar dát dan weer wel durven uiten.

Groeit er een generatie van softies op? was het thema van Dit is de kwestie. Het duurde maar een halfuurtje, maar je kunt er gerust een thema-avond aan wijden.

Zo bleek dat zelfs de didactische aanpak bij de Luchtmobiele Brigade is aangepast aan de ferme jongens van nu. Hoofdinstructeur Wiel Donkers vertelde: “We corrigeren niet meer meteen als iets niet klopt. We leggen eerst uit wat we willen, we geven de mensen meer aanpassingstijd.” Want kritiek wordt heel snel persoonlijk opgevat. Waarbij Donkers ziet dat, wanneer een oefening niet goed gaat, de militaire in spe ter hunner verdediging melden dat ze wél hun best hebben gedaan.

Wat niet helpt is dat de rekruten sowieso een slechtere motoriek hebben, ziet Donkers, waarschijnlijk omdat ze in jeugd minder hebben buiten gespeeld.

We gaan er aan, doemdacht ik spontaan. Iedere kans aanpakkend om ook die Koot-en-Bieaanse taalvondst in ere te houden.

