Marieke Lucas Rijneveld trekt zich terug als vertaler van poëzie Amanda Gorman

Marieke Lucas Rijneveld gaat het inauguratiegedicht en dichtbundel van de Amerikaanse dichteres Amanda Gorman toch niet vertalen. Via Twitter laat ze weten de opdracht terug te geven. “Ik ben geschrokken van de ophef rond mijn betrokkenheid bij de verspreiding van de boodschap van Amanda Gorman", schrijft Rijneveld. “Ik heb begrip voor de mensen die zich gekwetst voelen door de keuze van Meulenhoff om mij te vragen.”

Amanda Gorman veroverde de wereld met de voordracht van haar eigen werk tijdens de inauguratie vorige maand in Washington van president Joe Biden. Rijneveld, winnares van de International Booker Prize 2020, zou het gedicht en de bundel gaan vertalen. “In een tijd van toenemende polarisatie toont Amanda Gorman met haar jonge stem de kracht van spoken word, de kracht van verzoening, de kracht van iemand die opkijkt naar de toekomst in plaats van de ogen neer te slaan", zei Rijneveld bij de bekendmaking. “Toen ik gevraagd werd om te vertalen kon ik alleen maar ja zeggen en achter haar gaan staan.”

Op social media vroegen veel mensen zich eerder deze week af waarom was gekozen voor de witte Rijneveld en niet voor bijvoorbeeld een Afro-Nederlandse schrijver. Hierop reageerde Rijneveld dat Gorman en haar team enthousiast waren over de keuze voor de vertaler. Ook zouden ‘sensitivity readers’ met verschillende achtergronden meelezen. “We zijn ons bewust van de noodzaak van een open blik en we beseffen dat we nog elke dag moeten en kunnen leren.”

Lees hier het gedicht van Gorman waarmee ze veel indruk maakte bij de inauguratie van president Joe Biden.

In haar verklaring van vrijdag zegt Rijneveld dat het team van Gorman nog steeds achter de keuze van de Nederlandse als vertaler staat. “Ik had me met alle liefde gestort op het vertalen van Amanda's werk, waarbij ik het als grootste taak zag om haar kracht, toon en stijl overeind te houden (...) Ik wens alsnog dat haar gedachtegoed zoveel mogelijk lezers bereikt en meerdere harten doet openen.”

Rijneveld schreef zelf ook poëzie die werd bekroond. Zo kreeg ze voor haar poëziedebuut Kalfsvlies de C. Buddingh’-prijs toegekend. Met de vertaling van haar debuutroman De avond is ongemak werd ze de eerste Nederlandse auteur werd die de International Booker Prize in ontvangst mocht nemen.

Voor Trouw schreef Rijneveld onder andere dit gedicht over het ingaan van de avondklok. Voor kerst schreef ze ‘De troostzoekers.’

Meulenhoff laat op Twitter weten begrip te hebben voor de beslissing van Rijneveld. Naar een nieuwe vertaler wordt nog gezocht.