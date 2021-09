Marieke Lucas Rijneveld en Ilja Pfeijffer boegbeelden van de Boekenweek: ‘Het wordt overvloedig’

Na twee jaargangen die door corona nogal in het water vielen, moet de Boekenweek 2022 (begin maart) weer een spektakel worden. De stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek brengt daarom twee enorme kanonnen in stelling: Ilja Leonard Pfeijffer schrijft het Boekenweekgeschenk, Marieke Lucas Rijneveld tekent voor het essay. Succes gegarandeerd.

Ilja Leonard Pfeijffer: Op het bal verheug ik me het minst

Ilja Leonard Pfeijffer. Beeld EPA

Gefeliciteerd. Een mijlpaal in uw carrière?

“Absoluut. Ik beschouw het als grote eer om in zo’n rijke traditie te treden. Het Boekenweekgeschenk verschijnt sinds de jaren dertig. De grootste auteurs hebben eraan meegewerkt. Mijn moeder spaart Boekenweekgeschenken. Haar verzameling is compleet. Het vooruitzicht dat er een boekje van mij in dat rijtje zal staan in haar kast, ontroert me.”

Waar gaat uw verhaal over?

“Dat moet een verrassing blijven, maar grofweg gaat het over het belang van verhalen, over het vieren van de literatuur. Mijn novelle sluit aan bij het doel van de Boekenweek: leesbevordering. De hoofdpersoon behoort tot het grote leger van anonieme enthousiastelingen die het boekenbedrijf gaande houden. Een bibliothecaris, een boekhandelaar, een leesouder… Het wordt een eerbetoon aan dat soort mensen.”

Hoe zit het met uw ‘Eerste liefde’, het thema van de Boekenweek?

“In het boek beschrijf ik een eerste liefde voor iemand van lang geleden, iets nostalgisch. In mijn persoonlijke leven heb ik mijn eerste liefde pas 6,5 jaar geleden ontmoet: mijn vriendin Stella. Zij heeft me van de drank afgeholpen en mijn leven enorm verbeterd. Alle liefde vóór haar was alleen maar oefenen.”

U opent volgend jaar het Boekenbal. Kunt u een beetje dansen?

“Stella en ik dansen nogal experimenteel en vernieuwend. Ik weet niet of de wereld daar rijp voor is. Op het bal verheug ik me het minst; als je niet drinkt, is zoiets toch minder leuk. Maar ik heb heel veel zin om lezers te ontmoeten en samen met Marieke Lucas Rijneveld door het land te trekken. Ik bewonder Rijneveld enorm. Haar werk is stilistisch heel rijk. In Nederland hoor je vaak dat literatuur spaarzaam moet zijn: less is more. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. More is more! Het wordt een overvloedige Boekenweek, laat ik dat beloven.”

Marieke Lucas Rijneveld: Het thema ‘eerste liefde’ nodigt uit tot leuke gesprekken

Marieke Lucas Rijneveld. Beeld Hollandse Hoogte

En, vereerd?

“Ja, fantastisch. Het is een droom dat ik dit mag doen, helemaal omdat het samen is met Ilja Leonard Pfeijffer, een fijne collega en een geweldige schrijver. Literair hebben we veel gemeen. We zijn allebei ook dichter en houden van overvloedige, klassieke taal. Het klikt tussen ons – best belangrijk als je lang samen moet optrekken.”

Hoe gaat het met u, na alle commotie rond het Gorman-gedicht dat u uiteindelijk niet vertaalde?

“De storm rond The hill we climb was lastig, maar ik heb er veel van geleerd. Ik heb er een gedicht over geschreven en beschouw de kwestie nu als afgerond. Ik heb de juiste beslissing genomen, zeker nu ik zie hoe goed Zaïre Krieger het gedicht heeft vertaald. Op dit moment gaat het hartstikke goed met me. Er komen veel mooie dingen op mijn pad, zoals de Boekenweek. Heel bijzonder.”

Wat schrijft u in uw essay over de ‘Eerste liefde’?

“Ik mag er nog niet veel over zeggen, maar toen ik het thema hoorde, wist ik meteen dat ik wilde schrijven over mijn eigen eerste liefde: mijn schooljuf. Het essay is een ode aan deze juf en aan het onderwijs. Die eerste liefde heeft veel indruk op me gemaakt. Het was een kinderlijke, magische verliefdheid. De juf kwam bij ons thuis over de vloer, want mijn vader was schoolmeester op dezelfde school. Er zijn maar weinig boeken aan een juf gewijd, terwijl zo iemand na je moeder toch de eerste belangrijke vrouw in je leven is.”

Heeft u zin in het hele circus rond de Boekenweek?

“Verrassend veel: na de coronatijd eindelijk weer optreden! Het thema ‘Eerste liefde’ nodigt ook uit tot allerlei leuke gesprekken met lezers. We maken er een feest van.”

