Marcel & Gijs, de Bassie en Adriaan van talkshowland, ik zal ze missen

Ik zal ze missen, Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman met hun tijdelijke talkshow Marcel & Gijs bij SBS6. Oftewel hun ‘snuffelstage’, waarin ze stelselmatig de vloer aanvegen met hun baas John de Mol. En met zichzelf. Zeldzaam, zoveel zachtaardige satire op de Nederlandse televisie.

Vrijdag komt een eind aan hun eerste ervaringen met een dagelijkse talkshow: ze vervingen vier weken lang de makers van Vandaag Inside, die op vakantie zijn. De grootste overeenkomst met de vaste kern van VI – Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen – is dat Groenteman en Van Roosmalen ook geen blad voor de mond nemen. Maar in tegenstelling tot genoemd trio hebben Marcel en Gijs geen grove taal of ordinaire ranzigheid nodig.

Misschien soms wel een iets ruimer vocabulaire. Van Roosmalen maakt erg vaak een opmerking als ‘het is iets geweldigs’ of ‘het is iets fantastisch’. Maar veel meer commentaar kan ik niet bedenken. Ja, ze falen hopeloos als interviewers wanneer er politieke tijgers te gast zijn, zoals in aflevering 3 Renske Leijten en Jort Kelder. Dan kunnen ze niet echt mee. Maar zet Henny Huisman en rapper Donnie aan tafel (aflevering 10) en de studio ontaardt in een kolkende massa, waarin namen worden gescandeerd – John de Mol! John de Mol! – en uiteindelijk zelfs een polonaise ontstaat. Met midden in de chaos een schijnbaar onverstoorbare Marcel van Roosmalen die voorleest uit eigen werk.

Sjef van Oekeliaans, Wim T. Schipperesk.

Ten strijde tegen de ontlezing

Want ja, ook dat gebeurt in Marcel & Gijs even schaamteloos als in Vandaag Inside: het promoten van eigen boeken. Van Roosmalen noemt het pluggen van zijn dikke bundels Totaal en Totaal 2 ‘een kruistocht tegen de ontlezing’ en wie weet hoeveel mensen hij ermee aan het lezen krijgt. Ik kan geen bezwaar bedenken. Van Roosmalen schrijft geweldige columns en reportages, en ik gun het de freelance schrijver van harte dat hij eens lekker oogst met zijn verzameld werk.

Marcel van Roosmalen leest in 'Marcel & Gijs' voor uit eigen werk.

Een beetje babbelen met twee bekende Nederlanders, algemene nieuwtjes behandelen, mediafragmenten becommentariëren, kijkersvragen beantwoorden, de catering van SBS6 prijzen, de simpele formule van Marcel & Gijs paste Groenteman en Van Roosmalen steeds beter. Merkte je aan het begin nog wat remmend camerabewustzijn – in hun podcast kleppen ze ongezien totaal ontspannen – na een week was dat wel weg. En werd Groenteman ook een steeds strakkere gespreksleider. Al ontspoorde het in aflevering 14 direct tussen hem en advocaat Theo Hiddema, toen Groenteman vroeg: “Bent u bang voor de dood?” en Hiddema (79) zich weggezet voelde als oude man. Heerlijke televisie.

Een acht op het rapport

Je hoorde het studiopubliek steeds vaker giechelen, omdat weer gebeurde wat het hoopte dat zou gebeuren. Herhaling en voorspelbaarheid: de kracht ervan werd me ooit uitgelegd door Bassie en Adriaan, tijdens een interview in de kleedkamer van een sporthal vol opgewonden kindertjes. Voorafgaand aan hun zoveelste optreden, dat met ijzeren discipline moest worden uitgevoerd: de kinderen wisten waarvoor ze kwamen en het was niet de bedoeling dat er werd afgeweken van de bekende grappen en mechanismes.

Woensdagavond kregen de nieuwe talkshowkomieken hun schoolrapport van Tina Nijkamp (een acht) en de kijkcijfersdeskundige voorspelde een contractverlenging. Ik ben voor.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.