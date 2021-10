Manstruatiekamers en een gebrek aan vrouwelijke reanimatiepoppen - Zeikwijven legt de vinger op de zere plek

Is het om te huilen of om te lachen, dat in deze tijd van ‘genderneutraal worden we allemaal’ nog steeds een serie als Zeikwijven nodig is? Je kan misschien al wel naar dezelfde wc als je mannelijke collega, maar net zo veel verdienen als hij is er niet bij. En er zijn nog veel meer voorbeelden van hoe man en vrouw ongelijk worden behandeld, ook in onze maatschappij.

Ze passeerden de afgelopen weken de revue in Zeikwijven en eerst het goede nieuws: hoe ontluisterend het onderwerp ook, deze serie van KRO-NCRV deed vaak schateren. Zo sneden presentatrices Shelly Sterk en Quinty Misiedjan nieuwe onderwerpen steevast aan vanaf een wc-pot terwijl iets verderop een meeluisterende man staand plassend commentaar leverde. “Ja hoor, daar zul je ze hebben: de hormonen”, die sfeer. Opvallend was ook de vrolijke en vrije stijl van Sterk en Misiedjan tijdens straatinterviews en uitstapjes met de verborgen camera.

30 cent voor een mooier servetje

Ze filmden daarmee dat kappers voor exact dezelfde was- en knipbeurt aan een man een lager bedrag vragen dan aan een vrouw. En onderzochten waarom vrouwen klakkeloos een hogere prijs accepteren voor dezelfde scheermesjes als die mannen gebruiken, alleen omdat ze roze zijn.

Hoe dom dit mechanisme is demonstreerde Zeikwijven via een experiment in een snackbar, waar - uiteraard protesterende - mannen 30 cent meer moesten betalen voor hun frietje dan vrouwen, alleen omdat ze er een mooier servetje bijkregen.

Het doet nadenken over de macht van de marketing: omdat wij vrouwen hebben geleerd dat een mooi uiterlijk heel belangrijk is, zijn we bereid meer te betalen voor specifiek op de vrouw gerichte verzorgingsmiddelen. Al zijn ze geen haar beter dan de versie voor mannen.

Vrouwelijke reanimatiepoppen zijn niet te vinden

Echt schokkend is de aflevering waarin bleek dat vrouwen minder vaak goed worden gereanimeerd op straat, waarschijnlijk vanwege hun borsten. Want tja, die liggen nogal voor de hand bij het geven van een hartmassage, en ze aanraken of anders leggen voelt seksueel beladen: hoe ga je daarmee om, zeker sinds #MeToo? Extra complicatie: bij reanimatiecursussen wordt niet geoefend op vrouwelijke poppen. Want die zijn nauwelijks te vinden.

En er is zoveel meer. Zoals de voorrang die mannenproblemen krijgen in medisch onderzoek: voor het tackelen van erectiestoornissen is veel meer geld beschikbaar dan het oplossen van menstruatieleed. Gynaecoloog Bertho Nieboer: “Als mannen ongesteld werden, waren er op ieder bedrijf allang manstruatiekamers waar ze even konden bijkomen met een kopje thee”.

Zinvol was de constatering dat meisjes op school veel meer in aanraking moeten komen met techniek. Vanwege jong geleerd, oud gedaan. Of zoals het werd genoemd: “You can’t be what you can’t see.” Wist u dat vrouwen ten tijde van de eerste computers meer geschikt werden geacht voor programmeren, omdat het werd gezien als makkelijk, repetitief, administratief en secuur? Toen het werk meer status kreeg, gingen de mannen ermee aan de haal. En veel meisjes denken nu dat het te technisch is voor hun poezelige hersentjes.

Nog even over die lagere beloning: het is bijna 10 november en vanaf die datum werkt de gemiddelde vrouw gratis, vergeleken met het jaarsalaris van de man. Daarom graag volgend jaar weer een seizoen Zeikwijven.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.