Man of vrouw? Fans van YouTube-ster Nikkie de Jager maakt het helemaal niets uit

De glitters op haar lange acrylnagels fonkelen in het licht. De Nederlandse Nikkie de Jager, wereldberoemd met haar YouTube-kanaal NikkieTutorials, heeft haar middelvinger naar de camera opgestoken. Het gebaar is bedoeld voor haar afpersers, de mensen die het geheim van de make-up-koningin dreigden te lekken aan journalisten. “Vandaag herneem ik mijn macht”, zegt De Jager.

In haar nieuwste video kondigt ze aan dat ze haar bijna 13 miljoen volgers iets moet vertellen. “Ik ben geboren in het verkeerde lichaam, wat betekent dat ik transgender ben.” De Jager, die opgroeide in het Noord-Brabantse Uden en deelnam aan het laatste seizoen van ‘Wie is de Mol?’, vertelt dat ze eigenlijk voorbij wil gaan aan hokjes en labels, maar al haar hele leven weet dat ze een vrouw is. Ze wachtte op het juiste moment om haar verhaal te delen met haar fans. De chantage heeft dat tijdstip vervroegd, maar toch ervaart De Jager het plaatsen van de video als bevrijdend.

Oogschaduw en eyeliner aanbrengen

De nu 25-jarige De Jager onderging haar volledige transitie zes jaar geleden. Op haar veertiende begon ze met het slikken van groeiremmers en andere hormonen, een jaar nadat ze als vmbo-student begon met het maken en op internet plaatsen van ‘tutorials’. In die instructievideo’s test ze make-upproducten en geeft ze stappenplannen voor het aanbrengen van oogschaduw en het strak zetten van een lijntje eyeliner.

Haar online make-upcursussen leggen De Jager geen windeieren: haar filmpjes zijn in totaal meer dan een miljard keer bekeken. De beauty-influencer werkte samen met sterren als Kim Kardashian en make-upmerken betalen haar naar schatting bijna 27.000 euro om één foto met hun product op Instagram te zetten.

Sinds De Jager haar filmpje ‘I’m Coming Out’ maandagavond op YouTube zetten, stromen de reacties binnen. Alleen al op het videoplatform zelf tikten 200.000 mensen berichtjes. En anders dan vier jaar geleden, toen Caitlyn Jenner besloot niet langer te kunnen leven in het mannenlichaam van olympisch kampioen Bruce, zijn er amper tot geen negatieve geluiden over de onthulling van De Jager te horen. Niemand maakt de make-upmiljonair belachelijk, zoals voetbalanalyticus René van der Gijp in 2018 nog Bo Van Spilbeeck te kakken zette. In ‘Voetbal International’ persifleerde hij de Vlaamse tv-verslaggever die een transitie onderging.

Triomf voor transgenders

Voor de transgendergemeenschap is de video van de beauty-influencer een triomf. ‘De boodschap van de internationaal bekende visagist kan worden gebruikt om anderen te inspireren om zichzelf te zijn’, schrijft belangenorganisatie Transgender Netwerk Nederland (TNN) op zijn website. ‘Ook kan Nikkie’s verhaal ervoor zorgen dat trans zijn steeds normaler wordt.’

Je bent echt vrij als je kunt zijn wie je bent. Rolmodellen zijn van groot belang voor emancipatie. ⁦@NikkieTutorials⁩ is zo’n rolmodel. #dapper #dank https://t.co/AK6YpkMm5T — Ingrid van Engelshoven (@ivanengelshoven) 13 januari 2020

Op YouTube hoeft TNN dat niet te zeggen. Naast de liefdevolle reacties van talloze bekende Nederlanders als topmodel Doutzen Kroes, presentator Rik van de Westelaken en cultuurminister Ingrid Van Engelshoven (D66), valt de respons van De Jagers trouwe fans op. Zij prijzen niet alleen de moed van hun idool, maar zijn ook verrast: De Jagers geslacht was nooit onderdeel van enige discussie op sociale media.

En wat maakt het uit? Het gros van de volgers haalt zijn schouders op over de transitie van de schoonheidskoningin. Zo tikte ene Sama Fernands onder de video. ‘2019: vrouw. 2020: nog steeds een vrouw’.

Genderfluïde

Die inclusieve houding is typerend voor jongeren, voor YouTube, en al helemaal voor beauty-influencers en hun fans. Zo grijpt naast vrouwen ook een groeiende groep mannen naar de poederkwast en lippenstift op het filmpjesplatform. Dragqueens en transgenders, maar vooral homo’s die zich identificeren als man of als genderfluïde.

Mooi of lelijk? Hetero of homo? Man of vrouw? Weg met traditionele hokjes, zo roepen beautyvloggers uit in hun video’s. Mascara, oogschaduw en rouge zijn een vorm van zelfexpressie. De kracht van make-up is volgens hen dat iedereen zich ermee kan omtoveren tot wie of wat hij wil zijn. Of, zoals De Jager het in haar video zegt: “Ik ben NikkieTutorials, ik ben Nikkie, ik ben mezelf. Labels hebben we niet nodig.”

