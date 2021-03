Macrooy schrijft nummer met een Surinaams tintje voor het Songfestival

Met het nummer Birth of a New Age doet Jeangu Macrooy mee aan het Eurovisie Songfestival dat op 22 mei in Rotterdam wordt gehouden. Het is een vrolijke, up tempo gospel met een serieuze boodschap. Macrooy zingt over het aanbreken van een nieuwe tijd.

Opvallend is het refrein in de Surinaamse taal Sranantongo, waarin het achtergrondkoor zingt: ‘Je kunt mij niet breken’. Daarin zou je een verwijzing kunnen zien naar Black Lives Matter, maar de zanger zelf benadrukt dat het eerder gaat over een persoonlijke strijd. Het is ook een eerbetoon aan zijn Surinaamse wortels. Op Twitter bleken veel mensen vooral het woord broccoli te horen in ‘Yo no man broko mi’.

Macrooy presenteerde het nummer gisteren in een livestream die door diverse tv-programma’s werd uitgezonden. Behalve het koor stond er ook een grote band om hem heen. Dat kan straks niet in Ahoy, daar mogen maximaal zes mensen op het podium staan. Birth of a New Age heeft een heel andere sfeer dan het gedragen Grow, waarmee Macrooy vorig jaar mee zou doen. Toen het festival door het coronavirus moest worden afgeblazen, besloot de organisatie dat alle landen een nieuw liedje moesten insturen. Sommige landen, zoals Zweden en Frankrijk, kozen ook een andere artiest, maar de omroep AvroTros die de Nederlandse deelname organiseert, geeft Macrooy nog een kans.

Bekijk hier het liedje (vanaf 10:36).

Artiestenbubbel

Dat hij het nummer Grow niet ten gehore kon brengen vond Macrooy moeilijk. “Maar al snel ben ik samen met mijn vaste producer Perquisite nieuwe dingen gaan maken”, zei hij gisteren. Het vond het een opgave om in coronatijd inspiratie op te doen. Het nummer is bedoeld als een geruststelling, zegt hij. “Al lijkt het of de wereld vergaat, het wordt beter.” Macrooy hoeft niet mee te doen aan de voorrondes, omdat Nederland twee jaar geleden won mag hij meteen door naar de finale.

Het is nog steeds de bedoeling van de festivalorganisatie om de artiesten uit alle 41 deelnemende landen eind mei naar Rotterdam te laten komen. Er is een protocol opgesteld waarbij goed gekeken is naar ervaringen in de sportwereld. Zo verblijven de artiesten in een bubbel, ze mogen hun hotel alleen verlaten voor officiële programmaonderdelen. Er moet afstand gehouden worden, mondkapjes zijn verplicht en er wordt volop ingezet op testen, vooraf en tijdens het evenement. Daarvoor wordt in Ahoy een teststraat opgezet. Of er ook publiek in Ahoy aanwezig zal zijn tijdens de twee voorrondes en de finale, moet nog besloten worden.

