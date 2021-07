Maandverbond wil het gesprek over menstruatie normaliseren

Het zit in je onderbroek en het is soms geel en klonterig, soms vloeibaar, elastisch en doorzichtig. Rarara? Minstens de helft van de mensen moet dit in één keer kunnen raden: afscheiding. Ook wel cervixslijm of baarmoederhalsslijm genoemd.

Maar hoeveel mensen weten dat er maar liefst vier soorten afscheiding zijn, voor elke fase van de hormooncyclus één? En wat de wisselende functie is van het goedje? Vast een heel stuk minder. Afscheiding is geen bijster populair onderwerp. Misschien zelfs een taboe.

Kennis over menstruatie en de hormooncyclus is bepaald niet wijdverbreid. Daar willen de makers van het project Maandverbond verandering in brengen, vertelt eindredacteur Annelies Termeer van VPRO Medialab. “De helft van de mensen heeft een baarmoeder en een cyclus, toch hebben we het er nooit over. Ik ben zelf 40 en het is best wel shocking hoe weinig ik wist.”

Maandverbond gaat op 1 augustus live op 28 kanalen van Telegram, een Whatsapp-achtige berichtenservice. Elk kanaal start op één dag uit de gemiddelde hormooncyclus, deelnemers kunnen instappen op de dag die bij hun eigen cyclus past.

Daar kunnen ze ervaringen delen, met alleen hun voornaam en afgeschermd telefoonnummer. De privacy is op Telegram beter gewaarborgd dan op Whatsapp. Dagelijks worden informatieve filmpjes, audio-interviews en foto’s verstuurd, gemaakt door een aantal presentatoren. De filmpjes zijn kort en luchtig van toon en mikken op jongeren van 15-25 jaar.

Menstruatiebloed geëxposeerd

Zo gaan verslaggeefster Lize Korpershoek en schrijfster Daan Borrel aan de slag in de keuken: ze proberen met slagroom, handcrème, eieren en lijnzaad de structuur van cervixslijm te benaderen. In een ander filmpje worden foto’s van menstruatiebloed geëxposeerd; een gynaecoloog geeft commentaar. Bij veel vrouwen lijkt de kleur helemaal niet op het frisse verf-rood uit de maandverbandreclames.

“Het is een heel rijk onderwerp”, zegt de eindredacteur. “Ik dacht van tevoren: kunnen we wel items verzinnen voor 28 dagen? Maar we hadden er zo nog twintig dagen bij kunnen bedenken. Ik hoop dat ons project een bevrijdende werking heeft op de deelnemers. Dat ze ontdekken: hé, dat heb ik ook, dat we het gesprek normaliseren.”

Meer voorlichting is hard nodig, vindt Dzifa Kusenuh (26), één van de presentatoren van Maandverbond. “Ik heb mijn cyclus altijd gezien als een probleem dat je moet onderdrukken. Toen ik een vriend kreeg, ging ik naar de huisarts en kreeg ik de pil, later een spiraal, daar werd verder niet over gepraat.“

Verhoogd libido rond de eisprong

Tijdens het maken van de filmpjes ging er een wereld voor Kusenuh open. “Ik overweeg nu om mijn spiraal eruit te laten halen, omdat ik zo benieuwd ben naar mijn natuurlijke cyclus. Er zijn ook voordelen, het verhoogde libido rond de eisprong bijvoorbeeld.” En wie zich verdiept in de eigen cyclus, kan ook sportprestaties positief leren beïnvloeden.

Volgens Kusenuh zijn ook de mannen in haar omgeving geïnteresseerd geraakt. “Zij zeggen: Oh, het is dus niet zo dat je één keer per maand een week chagrijnig bent en dat wij ons dan gedeisd moeten houden.” Zij zijn van harte welkom om met hun partner mee te kijken op één van de Telegram-kanalen. Al is Maandverbond primair bedoeld voor ‘mensen met een baarmoeder’ of ‘mensen die menstrueren’.

Want dat zijn de termen die de Maandverbond-makers vrij consequent gebruiken, om bijvoorbeeld transmannen en non-binaire mensen niet uit te sluiten. “We hebben het ook nooit over de vrouwelijke cyclus, maar over de hormooncyclus”, zegt eindredacteur Termeer.

Verwissel dan maar eens een tampon

Eén van de filmpjes belicht de vraag: hoe is het om te menstrueren als je geen vrouw bent? Lastig, vertelt de non-binaire acteur Tijn de Jong. Hij is geboren in een vrouwenlichaam, heeft baardgroei en gebruikt voor zichzelf de voornaamwoorden ‘hij/hem’.

De Jong is aangewezen op de mannen-wc’s, die vaak smerig zijn en geen prullenbakjes hebben. Verwissel dan maar eens een tampon. Ook vervelend is een bezoekje aan de gynaecoloog, want in de wachtkamer wordt hij raar aangekeken.

Maandverbond is van 1 t/m 28 augustus live via Telegram en npo3.nl.

