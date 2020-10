Pubquiz Herfst

Maak er thuis het beste van: doe hier Trouws Herfstpubquiz 2020

De blaadjes vallen, de temperatuur daalt en het virus is nog niet klaar met ons. Voor Trouw reden om de halve lockdown te verzachten met een hele pubquiz. Want als we toch weer zoveel mogelijk thuis moeten blijven, dan kunnen we er maar beter het beste van maken.