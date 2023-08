Maaike Ouboters verdriet werd minder. ‘Dat klinkt heel hard, ik durf het bijna niet uit te spreken’

Tien jaar geleden zong de toen 21-jarige Maaike Ouboter in het tv-programma De beste singer-songwriter een lied over hoe zij haar overleden ouders miste. Met de jaren heeft het lied voor haar een andere betekenis gekregen.

Als Maaike Ouboter een lied speelt, is het alsof ze haar gitaar pakt, op de rand van je bed gaat zitten en je begripvol toezingt. Over pijn, rouw, loslaten en vasthouden, hoop, liefde.

Tien jaar geleden deed ze dat voor het eerst op de televisie, in het programma De beste singer-songwriter, met het lied Dat Ik Je Mis, waarin ze het verdriet bezong dat haar in beslag nam. Als veertienjarige verloor ze haar moeder. Die klap zou ze samen met haar vader verwerken, maar hij werd al snel ziek en overleed ook. In de tv-studio zong ze over het gemis. Tranen bij de juryleden, en ongetwijfeld bij veel kijkers van het tv-programma.

In september geeft ze twee jubileumconcerten, ter ere van het lied dat haar leven veranderde. Een paar maanden na haar debuut op televisie zong ze het tijdens de uitvaart van prins Friso, het nummer belandde in de Top2000 – waar het nog altijd is te vinden – en het was het begin van haar muziekcarrière.

Gevoel aanraken zonder erin te verdrinken

Als Ouboter terugkijkt, ziet ze dat ze na tien jaar is teruggekeerd naar het begin, naar Dat Ik Je Mis, maar dan als volwassen artiest, met andere emoties en reflecties.

“Toen ik auditie deed, was het verdriet waar het nummer over gaat verser dan ik zelf in de gaten had”, zegt Ouboter. “Ik heb Dat Ik Je Mis geschreven toen ik een jaar of achttien was. Vanuit mijn gevoel, mijn onderbewustzijn vond ik de melodie en de woorden voor iets wat ik zo diep voelde, maar waar ik niet bij kon komen. Voor mij was het schrijven van dit nummer een manier om bij dat gevoel te komen, om dichter bij mijn ouders te komen. Om dat aan te kunnen raken zonder erin te verdrinken.

“Het lied geeft nog altijd heel accuraat weer hoe het voelt om iemand zo te missen, maar toch is dat gevoel nu anders. Ik kan opnieuw een lied schrijven over gemis, en dat zal ook emotioneel zijn, maar ik zal nooit meer Dat Ik Je Mis kunnen schrijven.

‘Het zal raar zijn als ze hier ineens op de bank zouden zitten’

“Verdriet wordt na verloop van tijd minder, wordt gezegd. En dat is ook wel zo. Of de ruimte om het verdriet heen wordt groter. Ik merk dat ik mijn ouders niet meer mis op een manier van: waren ze maar hier. Dat is niet logisch meer. Het zal raar zijn als ze hier ineens op de bank zouden zitten. Want los van dat ze zoveel ontwikkelingen hebben gemist, dat ze niet zouden weten wat ze met nieuwe technologie aan moeten, waren ze ook alleen in mijn leven toen ik nog een kind was.

“Ik heb nu een nieuw evenwicht gevonden met de mensen om me heen. Dat klinkt heel hard, en ik durf het bijna niet uit te spreken. Misschien mis ik ze niet meer omdat ze toch dichtbij voelen, al is het niet fysiek. Daar ben ik aan gaan wennen. Maar toch, ik kan nog steeds verdrietig zijn. En dat verdriet is heel echt. Alleen niet meer zo verstikkend.”

Tegengestelde emoties die elk aan één arm trekken

Een thema dat geregeld terugkeert in de songteksten van Ouboter is vasthouden en loslaten. In Dat Ik Je Mis zingt ze:

Ik roer en beveel je

Om bij me te blijven in donkere nachten

Om niet meer te smachten naar jou

Laat me los

Ik moet nu

Alleen

Vasthouden en loslaten sluiten elkaar niet uit, al begrijpt niet iedereen dat. “Tijdens de theatertour die ik met Eric Corton doe en waarbij ik in gesprek ga met het publiek, zei iemand: ‘Je bent zo tegenstrijdig. Eerst zeg je: houd me vast en dan zeg je: laat me los. Wat is het nou?’ Het is allebei. Ze kunnen allebei tegelijkertijd waar zijn.”

‘Hou me vast’ is het verlangen en de angst om te verliezen, om losgelaten te worden. ‘Laat me gaan’ de drang om niet meer in dat verlangen te verdrinken. Tegengestelde emoties die elk aan één arm trekken.

“Als je allebei je ouders verliest, dan weet je heel goed dat mensen weer kunnen verdwijnen. Dat is bijzonder pijnlijk en lastig om mee om te gaan. Daarom was ik een tijd zoekende. In Brief aan mijn vader zing ik: ‘Ik zocht mezelf steeds weer in iemand anders’. Ik wilde me zo graag ergens aan vasthouden, maar ik schrok ook telkens van de verbinding. Dan dacht ik: oh nee, nee, weg ermee. Dat aantrekken en afstoten sijpelt door in mijn muziek.”

‘Ik heb mijn vertrouwen hervonden’

“Tijdens de theatertour zei iemand: ‘Je klinkt zoekend terwijl je helemaal niet zo onzeker hoeft te zijn.’ Dat zoekende ontstaat niet uit onzekerheid. Ik ben juist blij dat ik zo ben. Want je weet niet altijd hoe het zit. Ik heb meer vragen dan antwoorden en tegenwoordig voel ik me daar comfortabel bij, omdat ik emotioneel rustiger ben. Als kind groeide ik op met veel liefde om me heen. Dat gaf me superveel vertrouwen in het leven. Dat gevoel van vertrouwen ben ik een tijd kwijt geweest, maar heb ik hervonden. Daardoor kan ik nu dichter bij anderen komen.”

“Ik ben nu zes jaar samen met mijn vriend. Die ken ik al van toen ik heel jong was. Toen hebben we een week verkering gehad. Het was te eng. Te dichtbij. Dat wij weer samen zijn, kon alleen gebeuren omdat ik rust heb gekregen en niet langer bang ben om te verliezen.

“Natuurlijk word ik weleens wakker en denk: wat als hij er ineens niet meer is? Daar kan ik lang over nadenken. Soms te lang. Dan zit ik in een gedachtestroom die ik moet stoppen omdat ik daarin kan verdwijnen. Zou ik dat verlies aankunnen? Nee, nooit, denk ik dan. Tegelijkertijd weet ik: dat kan je wel.”

‘Ik geloof in persoonlijke teksten’

Het heeft iets ironisch dat de artiest die zoveel moeite moest doen om de liefde toe te laten voor haar luisteraars juist zo dichtbij voelt. Daar zorgen haar persoonlijke songteksten wel voor. “Hoe persoonlijker en opener je bent in muziek, hoe makkelijker je iemand raakt. Daarom geloof ik in persoonlijke teksten.

“Maar er is een verschil tussen dat persoonlijke en privé. Toen ik net bekend werd, vond ik dat in interviews lastig. Als journalisten dan vragen: ‘Wie was je moeder? Wat vind je familie van dit allemaal?’, dan ga ik over andere mensen praten. Dat is privé. Mijn familie kiest er niet voor om in de openbaarheid te treden.”

“Tijdens onze theatertour vond ik dat in het begin best eng. Mensen mogen alles vragen. Maar dat betekent niet dat ik overal een antwoord op hoef te hebben. Soms zeg ik: ‘Ik begrijp je vraag, maar dat vind ik te privé. Wat ik je wel kan vertellen is hoe het voor mij voelt.’ Ik weet nu waar voor mij de grens ligt.”

Verdriet verwerken, brokje voor brokje

In de coronajaren zat Ouboter thuis, kon ze niet optreden met haar nieuwe album Harnas van Glas. Zomaar het album publiceren, zonder aansluitende tour wilde ze niet. “Als ik muziek schrijf, wil ik er ook echt live mee spelen. Ik vind ook dat mijn nummers dan mooier worden.”

Dus hield ze haar nieuwe muziek nog even bij zich en begon aan een boek dat bij het album hoort, dat eveneens de titel Harnas van Glas kreeg. In het boek beschrijft ze scènes die een glimp tonen van haar wereld zoals die was, en is. Schrijven over haar privéleven, voor een songtekst of boek, is anders dan interviews. Dan kan ze de woorden zorgvuldig kiezen.

Haar eerste woorden in het boek zijn: ‘Voor mijn ouders’. Ze beschrijft scènes waarin haar moeder haar trots aankijkt als ze als vierjarige een toneelstukje opvoert voor de familie, hoe haar vader piano speelt, en zij muisstil op schoot zit, tot het lied afgelopen is, zij beiden even stil zijn tot hij zijn handen op haar schouders legt. Ze schrijft over haar broer, zus, vriend, vrienden, oom en oma.

En over zichzelf, explicieter dan in haar songteksten. Zoals over een moment tijdens haar studententijd, als ze de supermarkt binnenloopt, het hekje achter haar dichtklapt zodat ze niet meer terug kan en radeloosheid haar overvalt. Het verdriet was toen nog te groot. Verdriet dat niet in één keer is te verwerken, maar brokje voor brokje.

Geen cirkel, maar meer een spiraal

Toch is verdriet niet de overstijgende emotie in het boek. Dat is liefde. Die verhalen wil zij delen. “Mensen zeggen weleens: oh ja, Maaike, die maakt wel erg zware muziek. Ja, mijn muziek gaat over moeilijke dingen in het leven, maar luister eens naar Leonard Cohen of Adele, of wie dan ook. Muziek gaat vaak over zware emoties. Maar in mijn muziek zit best veel hoop.”

Dat was al zo in het eerste album van Ouboter, dat in 2015 verscheen, twee jaar na haar debuut op tv. En hoe het dan ook weer dag wordt was de titel van het album. In het tweede album zocht Ouboter de inspiratie meer buiten zichzelf, in verhalen van anderen. Op het laatste album Harnas van Glas, is het gemis weer voelbaar, zeker in nummers als Brief aan mijn vader en Ik schrijf je dichterbij. Zo lijkt het alsof Ouboter weer terugkeert naar het begin, naar Dat Ik Je Mis.

“Ik ben op een bepaalde manier met het laatste album en de laatste muziek inderdaad weer uitgekomen bij Dat Ik Je Mis. Het lijkt alsof ik een cirkel heb gemaakt in de afgelopen tien jaar. Misschien is het geen cirkel, maar meer een spiraal. Want ik heb me emotioneel en muzikaal ontwikkeld. ”

Die ontwikkeling, emotioneel en muzikaal, is terug te horen op dat laatste album, waar ze reflecteert op verdriet.

Als ik jou zou kunnen ruilen voor een ongeschonden hart

Maar door de pijn te wissen zou vergeten wie je was

Dan zou ik het wel weten lief

Doe mij maar het verdriet

En als ze verdrietig is, over wat er vroeger is gebeurd, dan doet Ouboter alsof ze haar elfjarige zelf toedekt, gaat ze op de rand van het bed zitten, pakt haar gitaar en zingt.

