Luis Cabrera heeft er geen spijt van dat hij ooit met tegenzin voor de contrabas koos

Vanuit het open raam op de hoogste etage in de Amsterdamse Jordaan stromen de donkere, diep-ruisende klanken van een contrabas de zonnige straat op. Luis Cabrera is aan het repeteren. De Madrileen is sinds 2006 eerste contrabassist van het Nederlands Philharmonisch Orkest en het zijn drukke dagen. Het orkest is twee grote producties aan het voorbereiden en in beide speelt Cabrera mee.

Maar hier gaat het over het nieuwe album Canto Interno, waarop Cabrera zijn 18de-eeuwse Landolfi-bas laat zingen in composities van Bottesini, Koussevitzky, Schumann en Franck.

Boven in het appartement staat de Landolfi, als een tot zwijgen gebracht beest, tegen de muur geleund. Op de vraag of Cabrera met dat enorme instrument op zijn rug, elf kilo zwaar en groter dan hij zelf, elke keer al die trappen op moet, knikt hij met een veelbetekenende blik. Wat meteen de vraag opwerpt waarom iemand voor zo’n onpraktisch en onhandelbaar instrument kiest.

‘Langzaamaan ging ik het geluid begrijpen’

“Het antwoord daarop spreekt minder tot de verbeelding dan je misschien zou verwachten. Er was geen dwangmatige of koppige jeugdliefde voor de bas, geen ‘dat wil ik, en anders niets’. Eigenlijk ben ik een mislukte gitarist. Ik wilde graag gitaar leren spelen, net als mijn vader. Maar toen ik serieus muziek ging studeren op mijn tiende waren er op de muziekschool in Madrid alleen plekken vrij voor altviool of contrabas.

“Ik koos de contrabas, eigenlijk alleen maar omdat de snaren hetzelfde gestemd zijn als op een gitaar: E, A, D en G. Op die halve contrabas, die ik als kind toen in mijn handen kreeg, ging het in het begin helemaal niet goed. Ik deed er mijn best niet voor, vooral omdat het een instrumentkeuze tegen mijn zin was.

“Langzaamaan ging ik het geluid begrijpen, een geluid dat je er niet gemakkelijk uithaalt. Je moet er veel energie in stoppen. De snaren zijn ook zo dik, en het is zo’n groot stuk hout. Je bent met je strijkstok voortdurend een gevecht met die snaren aan het voeren. Maar als het dan steeds beter gaat lukken word je beloond met dat hele donkere en hele volle geluid.

‘Mijn leraar dacht dat ik met mijn contrabas een goede baan kon krijgen’

“Ik wilde gewoon een instrument leren bespelen, en dat werd dus toevallig de contrabas. Ik was toen nog helemaal niet bezig met wat ik er later mee zou willen doen. Op mijn tiende gooide ik er bokkig met de pet naar, op mijn dertiende begon ik echt hard te studeren en toen ik 16 jaar was drong het tot me door dat ik van muziek maken zou kunnen leven. Mijn leraar was er ook van overtuigd dat ik met mijn contrabas een goede baan zou kunnen krijgen. Als je dan diep in het repertoire voor dit instrument duikt, vind je een heleboel prachtige muziek, en zie je in dat je met een contrabas ook een solo-carrière kunt hebben.”

Begin dit jaar speelde Cabrera in een leeg Concertgebouw het Contrabasconcert van Sergei Koussevitzky. Hij werd begeleid door zijn eigen orkest. Op YouTube is het te zien, en je hoort melodieuze muziek van contrabassist Koussevitzky, die later natuurlijk veel bekender werd als dirigent van het Boston Symphony Orchestra. De andere componist van wie mensen muziek kennen – Giovanni Bottesini – was naast contrabassist ook al dirigent. Verdi verkoos hem om de première van Aida in Cairo te dirigeren. Van beiden staat muziek op Cabrera’s album.

Verplichte kost

“Bottesini componeerde opera’s, die geen van alle succes hadden, hoe graag hij dat ook gewild had. Maar hij was zo goed op de contrabas. Koussevitzky was ook al zo’n fantastische bassist, maar misschien nog beter als dirigent. Zijn concert werd wel een soort van repertoirestuk, en is verplichte kost bij audities geworden. Omdat ik zijn concert gespeeld had, vond ik het leuk om zijn andere stukken voor het album op te nemen. En het zijn allemaal origineel voor de contrabas geschreven stukken, net als die van Bottesini. De composities van Franck en Schumann zijn bewerkingen. Vooral de sonate van Franck – oorspronkelijk voor viool en piano – wilde ik al heel lang spelen. Met mijn vaste pianopartner Justyna Maj. Zij is zo goed. We spelen al tien jaar samen.”

Cabrera zit ook vaak in de bak bij de opera. Ongetwijfeld een heel andere ervaring. “O ja. Het kan zelfs erg lastig zijn, omdat je eigenlijk niets hoort van wat er zich op het podium afspeelt. Alsof je onder in de Titanic kolen aan het scheppen bent om het vuur van het schip gaande te houden, terwijl ze boven je hoofd champagne aan het drinken zijn, zoals mijn collega Julien Beijer dat ooit treffend verwoordde.”

Over werk heeft Cabrera niet te klagen. Zijn vroegere leraar heeft gelijk gekregen. “Nee, ik heb er helemaal geen spijt van dat ik in plaats van gitaar contrabas speel. Die gitaar doe ik er nu voor het plezier bij.”

Het album Canto Interno is verschenen op het label TRPTK.

