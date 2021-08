Luipaard is geen paard, maar mag toch ‘het’ luipaard heten

Op de Olympische Spelen won atlete Sifan Hassan gouden medailles op de 5000 en 10.000 meter. Die prachtprestatie was aanleiding voor een aflevering van ‘Jelles Weekdier’ in Trouw over ‘de beste sprinter van het dierenrijk’, ‘de gazelle onder de roofdieren’: de cheeta, ook bekend als jachtluipaard. ‘Het jachtluipaard’, schreef Jelle Reumer, en naar aanleiding daarvan beklaagden opvallend veel lezers zich bij de Taalrubriek: op school hadden ze geleerd dat het weliswaar ‘het’ paard is, inclusief ‘het’ nijlpaard, maar ‘de (jacht)luipaard’. Want een luipaard is nu eenmaal geen paard, laat staan een lui paard.

Dat een (jacht)luipaard geen paard maar een kat is, is op zichzelf niet de reden waarom luipaard van oudsher een ander lidwoord heeft dan paard. Immers, ook een nijlpaard is geen echt paard, maar heet toch ‘het’ nijlpaard. Dat komt doordat de oude Grieken het dier vergeleken met het ros. Ze noemden het hippopotamos, letterlijk paard (hippos) in/van de rivier (potamos). Onze voorouders vertaalden dat nogal letterlijk als ‘rivierpaard’ en – naar de habitat van het dier – ‘nijlpaard’. Zo bleef nijlpaard geassocieerd met paard en dus een het-woord.

Luipaard gaat ook terug op een Griekse taalvorm: leopardos. De Grieken beschouwden het dier namelijk als een kruising van leeuw (leon) en panter (pardos). De diernaam – in het Middelnederlands liebaert – is echter tot ons gekomen via het Frans (liepart, lupart). Door die ontleningsroute lag de associatie met paard minder voor de hand, waardoor luipaard een de-woord was, al werd gaandeweg ‘het luipaard’ wel gewoner. Dat luipaard vroeger op school alleen als de-woord werd behandeld, was een kunstmatige beslissing die benadrukte dat de panter, luipaard, stuiftijger of hoe je het dier wilt noemen geen knol was. Tegenwoordig volgt het Groene Boekje meer de taalwerkelijkheid en is ­luipaard officieel een de- én een het-woord.