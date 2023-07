Luidkeels meezingen met Coldplay in de Arena

‘Para-para-paradise’ galmt het door het stadion. Als er iets is waar de hits van Coldplay zich goed voor lenen, dan is het wel dat je ze luidkeels kan meezingen. En Coldplay heeft in zijn 26-jarige bestaan bizar veel hits gescoord.

Zo’n 60.000 bezoekers lieten zich zaterdag tijdens het eerste Nederlandse concert van de Music of the Spheres World Tour in de Johan Cruijff-Arena gewillig inpakken door zanger Chris Martin, gitarist Jon Buckland, drummer Will Champion en bassist Guy Berryman. In de afwisselende show speelden ze veel bekende nummers, maar er was ook ruimte voor intieme momenten.

In een korte film vooraf worden bezoekers er nog eens op gewezen dat hun kaartje een bijdrage levert aan goede doelen zoals The Ocean Cleanup en bosbouwprojecten. Mensen worden opgeroepen om te helpen met de groene stroomvoorziening door te dansen op de kinetische dansvloer of via wattbikes. En of mensen het led-armbandje dat ze bij aanvang krijgen na het concert weer willen inleveren. Ter info: tijdens eerdere concerten werd ongeveer 95 procent van de bandjes gerecycled, is te lezen op de schermen. Het ligt er wel een beetje dik bovenop.

‘We zullen jullie alles geven’

“We zullen jullie alles geven vanavond”, belooft Martin. En die belofte maakt hij direct waar. De knetterende elektropop tonen van Higher Power zetten de toon en vanaf het eerste moment staan de bezoekers op de banken. Bolvormige reusachtige felgekleurde ballonnen stuiteren over het publiek.

Na het ingetogen pianonummer The Scientist, geeft Martin de zaal opnieuw een flinke oppepper met de megahits Viva la Vida en Hymn for the Weekend. De knipperende armbandjes zwaaien richting de zanger die inmiddels op het kleine podium tussen het publiek staat. “Mensen, wat is het gezellig hier.” Dan volgt een bijzonder moment met een fan die middenin een behandeling tegen kanker zit. Samen met haar broer mag ze op het podium naast Martin plaatsnemen, die op de piano het dromerige Up&Up voor haar speelt.

Een inclusieve show

Hoe inclusief het concert is, blijkt als tijdens het echte rocknummer People of the Pride Martin met een regenboogvlag over de catwalk springt. En als even later de band met alienmaskers op het podium verschijnt is de boodschap: Everyone is an Alien Somewhere, iedereen is wel ergens een vreemdeling. In gebarentaal ‘zingt’ de zanger vervolgens Something Just Like This, zodat ook slechthorenden het kunnen verstaan, hoewel het volume in de Arena niets te wensen over laat.

Het kippenvelmoment volgt als Martin halverwege het refrein van A Sky Full of Stars plotseling stopt met zingen en het publiek vraagt om alle telefoons weg te leggen voor wat mindfulness. “Laten we verbinden en dit écht samen beleven. Je hoeft dit niet te filmen.” Een rilling trekt door het publiek en even is er geen oplichtend schermpje te zien. Alleen de magische led-armbandjes die het stadion laten sprankelen als een nachtelijke hemel vol sterren.

Als de laatste tonen van Biutyful − een bizar duet met de muppet Angel Moon − wegsterven, is de show voorbij en kan de de conclusie alleen zijn dat Coldplay woord heeft gehouden en alles heeft gegeven. Het inmiddels schorre publiek kan weer huiswaarts.

