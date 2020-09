Lucky TV moet Jinek redden van de ondergang

Zijn plan was om de coronatijd al gamend door te brengen. Lekker op de bank hangen, pizza’s eten en een beetje virtuele monsters overhoop knallen. Helemaal prima, na al die jaren van dagelijkse deadlines en stress. Sander van de Pavert stopte al begin dit jaar met ‘Lucky TV’, nog ruim voor Matthijs van Nieuwkerk het programma ‘De Wereld Draait Door’ aan de wilgen hing en de coronacrisis uitbrak. Maar eind vorige week werd bekend dat Lucky TV terugkomt, bij Eva Jinek op het commerciële RTL nog wel. Vanwaar deze verandering in de plannen?

Eigenlijk heeft hij geen tijd om te praten. Van de Pavert is druk met het maken van het eerste filmpje en de stress is vol terug. “Ik heb nog elf en een half uur om iets af te leveren. Kun je niet een mailtje sturen?” Het bankhangen was uiteindelijk toch gaan vervelen, zegt hij. “Daar was ik na bijna een jaar wel klaar mee, inderdaad.” Op de vraag hoe groot de zak geld is die ze hem hebben geboden geeft hij uiteraard geen antwoord.

Sander van de Pavert. Beeld ANP Kippa

Net als bij DWDD wordt Lucky TV een vast ingrediënt van ‘Jinek’. De dagelijkse filmpjes geven een satirische beschouwing op de actualiteit, waarbij Van de Pavert bekende mensen zelden spaart. Hij bewerkt bestaande filmpjes door ze anders te monteren en te voorzien van commentaar met een voiceover. Zo liet hij vorig jaar op Prinsjesdag politiek verslaggever Albert Bos het publiek in de Ridderzaal onbekommerd beledigen: Mevrouw wat hebt u nou aangetrokken? Wat is dit, een ruimtepak?

Zijn meest populaire filmpjes zijn misschien wel die met koning Willy en koningin Max. Willem Alexander wordt met zijn platte Haagse accent een dommige karikatuur van zichzelf en koningin Max lacht als een paard om zijn flauwe grapjes.

Ook Eva Jinek nam hij in het verleden meerdere keren op de hak. Zo monteerde hij een filmpje waarin ze met wapperende blonde haren zwoel in de camera kijkt en er van haar imago als kritische talkshow-host weinig overblijft. In een ander filmpje kijken koning Willy en koningin Max naar een programma met Eva Jinek in de Verenigde Staten. Willy moet smakelijk lachen om de door Van de Pavert ingesproken voiceover, die de Amerikaanse uitgesproken naam van Eva Jinek doet klinken als ‘A Vagina’.

Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren om het programma van Jinek te redden van de ondergang. De kijkcijfers zitten in een glijvlucht naar beneden en worden door de goedlopende NPO talkshow ‘Op 1’ steeds verder weggedrukt. Met Lucky TV wordt grof geschut ingezet om het tijd te keren. Op de vraag of Lucky TV Jinek gaat redden antwoordt Van de Pavert: “Dat hoop ik wel. Zeg, ik zou graag nog uren met je klessebessen, maar nu moet ik echt verder.”

